輝達、鴻海當鄰居！87億雙子星大樓案招標 朝商辦及旅館使用

【記者莊偉祺／台北報導】想和輝達、鴻海當鄰居有機會了！港務公司雙子星大樓開發案招標，總投資金額為87億，將朝商辦、旅館等複合機能使用，目前統計已有IBM、微軟等331家廠商落腳該區域。

交通部昨日舉辦114年度招商大會，會中逾250位國、內外建築投資業、壽險業及公部門等單位參與。其中，這次招商大會臺灣港務公司所提「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案（高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案）」為高雄市唯一臨水岸開發的亮點案件。

港務公司表示，本案招商標的為自有土地，基地面積約3517坪，緊臨高雄港旅運中心，其使用分區屬第一種特定經貿核心專用區（建蔽率60%，容積率630%），允建容積樓地板面積達2萬2160坪，基地臨輕軌C9旅運中心站及捷運黃線Y15站等。目前規劃以設定地上權方式辦理招商，朝向商場、辦公、旅館及會展中心等複合機能使用為主，預計總投資金額為87億元。

同時，基地位於亞洲新灣區發展核心地帶，該區域為高雄市府近年建設重點區域，除高雄展覽館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄市立圖書總館、高雄軟體園區及輕軌等重大建設外，更與中央推動「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0－智慧科技創新園區推動方案」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等國家級計畫，累計至113年底已由鴻海、輝達、IBM、Cisco及微軟等共計331家廠商落腳亞灣。

港務公司指出，於建築設計理念方面，基地配置屋頂平臺花園、綠陽臺、立面垂直綠化及公共廣場等綠帶空間，並設置立體通廊系統串聯高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、捷運Y15站及周邊重大投資案件等節點。投資人也可依「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」及相關規定申設企業總部，享有20%容積獎勵等利多條件，相關招商訊息預計115年第2季公告於官網。

「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」模擬示意圖。港務公司提供

