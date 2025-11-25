輝達「2數據大增」引空頭質疑 郭明錤搖頭：解讀錯誤





在輝達公佈Q3 FY26財報後，市場上有部分空頭公司質疑，該財報中的應收帳款週轉天數與庫存出現異常，甚至暗指有詐欺嫌疑。但天風國際分析師郭明錤認爲，該財報結果恰恰符合財報常識與產業現狀。

針對應收帳款週轉天數（DSO），質疑者表示輝達的DSO由2020財年～2024年的平均46天，增加到Q3 FY26的53天，認為這惡化是金融異常與詐騙信號。對此郭明錤表示：質疑忽略了應收帳款的客戶集中度變化。輝達的客戶集中度已從FY2020～2024的平均23.8%，顯著提升到Q3 FY26的65%。郭明錤表示，DSO隨應收帳款的客戶集中度顯著提升而增加是很合理的，這反映了大客戶的議價力，特別是輝達目前主要客戶為幾大雲端服務供應商（CSP），這些CSP的付款條件通常較為久遠。而質疑者的另一個錯誤是拿輝達與其他主要客戶非CSP的廠商之DSO來比較。事實上，其他主要客戶為各大CSP的廠商，如Arista、Celestica與Vertiv等，其DSO普遍維持在60～70天以上，這更證實了輝達DSO的變動是符合產業慣例。

在庫存增加的部分，質疑者將輝達的庫存金額於Q3 FY26季增32%（QoQ）解讀為反常，並錯誤地引用了過往財報的數據來強化其論點。對此郭明錤提出錯誤糾正：首先輝達Q2 FY23的庫存金額是季增約23%至38.89億美元，而非質疑者聲稱的減少。其次，輝達Q3 FY26庫存金額增加32%，恰與台積電CoWoS平均月產能在3Q25季增25～30%至約60kwpm的趨勢一致。至於Q3 FY26庫存金額中佔比最高（44.2%）的在製品顯著季增約98%。這正反映了B300晶圓在3Q25開始爬坡與量產。輝達庫存的增加非但不是詐欺，反而證明正積極為B300晶圓的需求做準備。

