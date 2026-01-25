輝達、AMD豪賭台積電成功 黃仁勳、蘇姿丰揭合作內幕
隨著AI產業蓬勃發展，半導體供應鏈的重要性與日俱增，晶圓代工龍頭台積電更成為不可或缺的核心角色。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）與超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）近期不約而同地回顧，當年選擇台積電作為代工夥伴的決策，如今已被證明是一場成功的賭注。
外媒《Wccftech》分析指出，晶片供應已成為AI產業最大的瓶頸之一，而對於全球最大晶圓代工廠台積電而言，滿足客戶訂單的難度持續攀升。在對輝達、超微等既有客戶展現「忠誠度」的前提下，台積電要新增客戶更是困難重重。報導強調，所謂忠誠度的內涵包含優先取得產線資源、更快的交付時程，以及在智慧財產權技術開發上的緊密合作。
台積電對待客戶的方式，並非單純取決於能帶來多少營收，而更在意哪些公司是在台積電尚未成為主流之前就一路相挺的夥伴。報導提到，台積電重視客戶關係的最佳例證之一，便是公司採取「漸進、可持續而非激進的價格上漲」策略。然而回顧台積電創業初期，當時產業正被英特爾（Intel）、德州儀器（Texas Instruments）、日本電氣（NEC）等眾多巨頭所主導，在創辦人張忠謀等人的帶領下，從零開始打造這家晶圓代工廠並非易事，但縱觀其發展歷程，台積電始終將客戶放在首位。
黃仁勳在接受主持人喬迪·謝爾頓（Jodi Shelton）的播客訪談中回憶起，他曾向張忠謀承諾，即便當時在28奈米等製程節點受挫，輝達仍將成為台積電最大的客戶之一。主持人表示，「我記得張忠謀曾分享過，第一次見到你時，你就立刻說『我會成為你們最大的客戶，或至少是最大客戶之一』；張忠謀當時就說，『哇，你真有魄力。』」黃仁勳也對此笑回，「順帶一提，張忠謀現在一定會很開心知道，輝達已經是台積電最大的客戶了。」
不只輝達，超微當年轉向台積電同樣是一場重大賭注，尤其是超微原本擁有自家晶圓廠，後來才分拆為格羅方德（GlobalFoundries）。蘇姿丰在接受喬迪·謝爾頓採訪時透露，選擇全面信任台積電，是她領導下做出的「重大決策之一」。她表示，「另一個重大決定，就是徹底改變我們與格羅方德之間的關係，並選擇台積電作為我們最主要的製造夥伴。」
從結果來看，這個決定確實為超微帶來巨大成功，無論是在客戶端或伺服器市場的市占率上都取得了顯著進展。反觀超微的宿敵英特爾，多年來一直在內部製造體系上遭遇困境，這也是其客戶產品表現不如預期的主要原因之一，而如今英特爾本身也同樣仰賴台積電代工。
報導強調，台積電在AI供應鏈中的價值無可取代，與輝達、超微一樣是最關鍵的核心角色，它是供應鏈中規模最大的企業之一。鑑於台積電與其合作夥伴的良好關係，這也是企業即便面對英特爾這類極具吸引力的替代方案，仍會傾向選擇台積電作為其主要代工廠的主要原因。毫不誇張地說，若沒有台積電，無論是輝達還是超微，都不可能在AI與運算領域達到今日的里程碑成就。
影/黃仁勳抵台赴松山區榕居用餐 張忠謀坐輪椅出席引關注
黃仁勳抵台將訪張忠謀、魏哲家 親曝6顆新晶片「超完美」
