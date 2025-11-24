輝達、ASIC助攻明年會更好 股王信驊：2026年訂單看到Q2

信驊董事長林鴻明。

伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊科技（5274）於今日召開法人說明會，董事長林鴻明釋出樂觀展望，不僅預告今年第四季表現將優於預期，展望明年，更看好2026年在AI伺服器與一般性伺服器都會有雙位數百分比年增。

信驊董事長林鴻明指出，受惠於訂單量增加，2025年第四季表現將優於原先預期，並延續逐季成長的趨勢，11月及12月的營收將會持續向上，顯示全年營運穩健，訂單能見度方面，目前公司沒有庫存問題，明年第二季的訂單已經確定進來。

廣告 廣告

信驊今日也迎來法說會前行情，在台股多空交戰時，逆勢大漲，盤中最高來到6600元，收盤收在6405元，漲幅5.43%。

針對2026年第一季，信驊給出了積極的財測指引，預估單季合併營收約新台幣26億元至27億元，預計年增率達25%~30%，毛利率則預計維持在66.5%~67.5%。林鴻明強調，目前訂單狀況強勁，沒有庫存問題，而明年第一季將會是「很好的一季」，但由於供應鏈端BT載板的供貨數量仍是需要考量的變數，使得財測數字不得不相對保守。

展望2026年全年，林鴻明預期，明年公司營運將會比今年更好，關鍵在於AI伺服器與一般伺服器兩大業務線將同步增長，均有望達成雙位數百分比的年增長。他解釋，AI伺服器並非取代傳統伺服器，兩者關係為互補，許多AI的前置與後置處理工作仍需透過一般性伺服器完成，這也刺激了一般性伺服器的需求。

公司預期，明年下半年將是AI晶片端和CSP業者ASIC端大放量的關鍵時期。同時，打入輝達次世代AI平台Vera Rubin的AST 2700晶片樣品已經出貨，明年第一季會有量產版本問世。



回到原文

更多鏡報報導

信驊科技分割實境遠端管理業務 子公司酷博樂接棒聚焦AI視覺技術

記憶體惜售、價錢一路飆！威剛陳立白：電子大廠CEO親赴原廠跪求要貨

逃命機會還是真反彈？台股上漲300點 台積電站回1400元大關