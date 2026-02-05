輝達 H200 賣中國卡關？美方開出「嚴格審查條件」成交易成敗關鍵

火報記者 陳銳/報導

美國政府近期同意原則上放行中國字節跳動採購輝達的 H200 晶片，但相關交易是否能真正落地，仍有賴雙方就使用條件達成共識，據悉美方已核發出口許可，但輝達尚未接受目前所提出的附帶要求。

消息人士表示，美國要求出口案須納入「了解你的客戶」（KYC）機制，以確保晶片不會被轉交中國軍方或遭未授權使用，除了身分審查外，相關條款還涉及晶片用途與遠端存取限制，雙方仍在就細節進行磋商。

美方要求納入「了解你的客戶」（KYC）機制，並限制晶片用途與遠端存取，以防被軍方或未授權使用。圖:istockphoto

輝達方面回應指出，公司本身只是政府與客戶之間的中介角色，是否核准出口並非企業單方面可以決定，輝達也強調，相關規範必須具備商業可行性，否則將使市場需求轉向其他國家或替代產品。

字節跳動為短影音平台 TikTok 母公司，同時也是中國主要人工智慧研發企業之一，目前未對此事發表評論，美國商務部亦未立即回應相關詢問。

在中美科技競爭持續升溫之際，輝達及其中國客戶再度成為政策焦點，中國方面已初步同意包括位元組跳動、騰訊與阿里巴巴等大型科技企業，與人工智慧新創公司合作進口相關晶片，但實際執行條件仍有待最終敲定。

根據美國商務部今年1月公布的新規定，晶片出口政策雖有所調整，但仍設有多重門檻。申請者須證明其客戶採取嚴格的身分識別與使用控管措施，同時需提供涉及特定國家的遠端使用者名單。此外，晶片在運往中國前，還必須交由美國第三方實驗室檢測，以確認符合相關規範。