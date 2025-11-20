輝達 Q3 財報亮眼！AI 需求暴衝帶動營收年增 62%

AI 熱潮持續延燒，晶片大廠 NVIDIA（輝達）公布 2025 年第三季財報，再度交出強勢成績。受惠於全球 AI 加速運算需求暴增、資料中心訂單滿載，本季營收與獲利雙雙創下歷史新高。（首圖：輝達官網）

本季輝達營收達 570 億美元，較上一季成長 22%，較去年同期更大增 62%。毛利率維持高檔，GAAP 毛利率為 73.4%，Non-GAAP 為 73.6%，每股盈餘（EPS）達 1.30 美元。公司同時回購股票並發放股利，前三季回饋金額達 370 億美元，反映輝達財務體質相當穩健。

其中表現最亮眼的仍是資料中心（Data Center）事業。該部門本季營收來到 512 億美元，季增 25%、年增 66%。成長核心來自輝達最新一代 AI 架構 Blackwell 平台，從訓練到推論的效能躍升，使雲端服務商、AI 新創與政府機構大舉採購。執行長黃仁勳直言，Blackwell 需求「off the charts」，雲端 GPU 已全面售罄。

除了資料中心，遊戲與 AI PC 業務也維持成長，本季營收約 43 億美元，年增 30%。AI PC 興起、Windows 新世代換機潮，都為相關硬體帶來長期動能。其他事業也同步成長，包括專業視覺化（ProViz）營收 7.6 億美元，汽車與機器人（Automotive & Robotics）營收 5.92 億美元，皆繳出雙位數成長。

展望下一季，輝達預估 Q4 營收將達 650 億美元 ±2%，毛利率可望進一步提升。公司指出，AI 訓練與推論需求同時爆量，使 AI 運算量呈指數級攀升，全球擴建速度快到供給難以追上，部分晶片甚至已排單至未來數季。

（本文資訊來源：輝達官網）

