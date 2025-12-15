輝達1年後恐全面崩跌？專家揭時代雜誌「恐怖魔咒」：這企業上封面後慘跌85%

美國《時代雜誌》2025年度人物出爐，今年由AI巨頭領袖們共同成為年度封面，包括輝達執行長黃仁勳、OpenAI執行長阿特曼、特斯拉執行長馬斯克與AMD執行長蘇姿丰等人皆在列。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰指出一項「時代封面魔咒」，揭露過去上過時代封面的企業，1年後股價皆重跌，最慘甚至跌了85%。



蔡明彰在個人Youtube頻道指出，《時代雜誌》每年都會選出一個封面人物，今年的主題是AI，封面模仿1932年經典照片《摩天大樓午餐》，其中焦點就在黃仁勳與阿特曼身上，但時代的年度人物，如果是政治相關的話通常還沒事，但若選到了企業界大咖，「往往會有魔咒」。



蔡明彰表示，觀察過去歷史經驗，根據統計，1929年美國無線電公司（RCA）創辦人揚（Owen D. Young）成為封面人物，但1年後RCA的股價跌了59%，現在RCA更已經成為歷史；1999年是亞馬遜貝佐斯，1年後亞馬遜慘跌85%；2021年則是馬斯克當上封面，結果特斯拉1年後，也跌了65%。

蔡明彰提到，2021年特斯拉最高點在414美元，結果之後一路跌，到了2022年低點來到101美元，高低點算起來共重挫76%，這就是時代封面人物的「魔咒」。

蔡明彰直言，《時代雜誌》並不是專業商業雜誌，主要更代表了一般人看法，所以年度人物正好上演了股市的「擦鞋童理論」，也就是當連擦鞋童都知道某支股票很好，那就代表這股票差不多要出現天花板了。​



​​蔡明彰示警，過去3年黃仁勳與阿特曼在AI的硬體與模型上風頭正盛，但同時也要小心，明年恐怕會出現物極必反，現在進場追高風險很大，投資人不要覺得現在股價還好，但過了1年後，可能跌個20、30%跑不掉。



蔡明彰也提到，近期甲骨文、博通等AI公司釋出財報，但無論財報是好或不好，股價通通都大跌，這代表現在重點已不在財報的本身，而是「你已經漲太多了」。

