輝達19日將公布財報 台股漲逾200點 台積電漲20元報1450
【記者許麗珍／台北報導】美國科技股14日反彈，帶動台股今開盤上漲274.50點或1.00%，暫報27,672.00點，成交金額358.42億元。台積電今早盤上漲20元暫報1450元。法人分析，鴻海本週科技日將宣布與OpenAI合作、輝達19日將公布財報，支撐台股盤勢。
美國科技股14日反彈，以科技股為主的那斯達克指數上漲30.23點，或0.13%，收在22900.59點；費城半導體指數下跌7.537點，或0.11%，收在6811.199點。但美股道瓊工業指數14日終場下跌309.74點，或0.65%，收在47147.48點；標準普爾500指數下跌3.38點，或0.05%，收在6734.11點。
台股14日開低震盪，終場重跌506.06點，收在27397.50點，跌幅1.81%，失守月線27865點；台股上週跌253.91點或0.92%，週線連2黑。
