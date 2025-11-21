輝達A100遭非法轉運中國 美司法部起訴4名嫌犯

2名中國公民與2名美國人因涉嫌非法將輝達（Nvidia）高階人工智慧晶片轉運至中國而遭到逮捕。（圖／達志／美聯社）

美國司法部近日宣布破獲1起跨國科技走私案件，2名中國公民與2名美國人因涉嫌非法將輝達（Nvidia）高階人工智慧晶片轉運至中國而遭到逮捕。此案不僅牽涉偽造文件、假合約與洗錢操作，更觸及美中科技競逐的核心領域，成為美國出口管制執法的新示例。

據《CBS新聞》援引司法部提供的資料，涉案4人分別為居住加州的中國籍李湛（Cham Li，音譯）、持F-1學生簽證並居於佛州坦帕（Tampa）的中國籍陳靖（Jing Chen，音譯），以及2名美國籍嫌疑人，定居佛州的何漢寧（Hon Ning Ho，音譯）與住在阿拉巴馬州（Alabama）的雷蒙德（Brian Curtis Raymond）。

他們共同面臨違反《出口管制改革法》（Export Control Reform Act，ECRA）與洗錢罪的指控，若罪名成立，每項罪名最高可判處20年徒刑。

美國司法部指出，4名被告涉嫌透過馬來西亞與泰國，以轉運方式規避美國對人工智慧晶片的出口限制，將受管制的輝達A100繪圖處理器（GPU）輸往中國。這類晶片廣泛應用於大型語言模型、深度學習訓練以及軍民兩用的高性能運算，是美國政府在美中科技競賽背景下高度管制的核心項目。

美國司法部國家安全司助理司法部長艾森柏格（John Eisenberg）表示，被告的行為可被界定為「蓄意且具有欺騙性」，他們透過偽造文件、製作假合約並向美國政府做出誤導陳述，試圖掩蓋非法出口行為。司法部稱，被告從中國方面獲得近400萬美元資金，以支持整個轉運計畫的運作。

根據調查，在2024年10月至2025年1月間，約400顆輝達A100晶片已成功以2批貨物方式運抵中國；另有2批則因美國執法單位介入而未能完成。司法部強調，被告明知這類晶片在出口前必須申請許可，但從未提交任何申請。

美國政府將此案視為其科技管制戰略的一部分。司法部在聲明中再次強調，中國正積極追求尖端美國技術，將其納入2030年之前成為全球人工智慧領導者的國家目標，而美國的出口管制措施正是為了阻斷這條科技流向。

此案曝光之際，輝達剛公布其第3季亮眼財報，單季收益達319億美元，營收更創下570億美元紀錄，凸顯AI晶片在全球科技競賽中的戰略價值。

