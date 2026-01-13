輝達AI伺服器整合度高組裝廠毛利愈差？ 郭明錤：組裝廠三戰略因應

輝達執行長黃仁勳在CES展示Rubin GPU及Vera CPU。美聯社



AI伺服器組裝廠商毛利有壓現端倪！知名分析師郭明錤表示，輝達(Nvidia)持續提升AI伺服器的設計整合程度，指定用料比重提升，客製化空間遭到壓縮，不利組裝廠商的獲利能力。不過，駔裝廠將透過提升毛利率較高的ASIC.產品組合、爭取NPI提高量產初期議價力、垂直整合策略來積極因應。

郭明錤指出，近期AI伺服器組裝廠商緯穎公布去年第四季毛利率 7.2% ，低於市場預期的8-8.3%，導致股價下跌，引起投資人關注。雖零組件漲價也會稀釋帳面上的毛利率，但更重要的是從AI伺服器設計的本質上去檢視組裝的獲利能力趨勢。

廣告 廣告

郭明錤指出，Nvidia持續提升AI伺服器的設計整合程度，以提升每單位空間與電力的Token產出，來因應資料中心有限空間與稀缺電力挑戰。高度整合的設計也有助於改善生產效率，進而有利供應鏈管理與降低維修成本。

VR200 NVL72就是設計高度整合的例子，依據產業調查顯示，其Compute tray導入無線化設計（Cable-less），零組件項目顯著減少約40% (vs. GB300 NVL72)。但隨整合程度提高，伴隨而來的是Nvidia指定用料比重提升，與客製化空間也遭到壓縮，這些都不利組裝廠商的獲利能力。

郭明錤的產業調查就顯示，VR200 NVL72 compute tray「不允許客製化規格」的零組件項目佔比提升至20-22%，遠高於GB300 NVL72的5-7%，且VR200 NVL72更直接取消「ODM設計」的零組件項目。

事實上，提高整合程度的設計趨勢自GB300 NVL72就已開始。白牌GB200 NVL72在去年首季的組裝毛利率尚維持在18-20%，但到今年首季，白牌GB300 NVL72的毛利率預估將顯著下滑至6-8%。未來Kyber機櫃的設計整合程度與毛利率壓力將比現在的Oberon更高。

郭明錤也分析，組裝廠商們當然不會做坐以待斃。面對伺服器事業的毛利率挑戰，除單純改善生產效率，實務上目前有3種做法應對，實際幫助仍需觀察。

1. 改善產品組合：提升毛利率較高的ASIC AI伺服器出貨比重、

2. 爭取NPI以提高量產初期對客戶的議價力。

3. 垂直整合策略：小至爭取自家/集團內的伺服器零組件通過Nvidia驗證，大至將事業範疇拓展至提供資料中心建置方案。

更多太報報導

【記憶體之亂】都是AI惹的禍？ 各位「無差別消費電子降規」時代來了!

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置

快訊／輝達黃仁勳赴CES揭曉Rubin新平台！3奈米六款晶片亮相、台廠台積電鴻海廣達入列