輝達AI伺服器整合提升 郭明錤：台廠受衝擊

▲分析師郭明錤表示，由於輝達持續提升AI伺服器的設計程度，指定用料比重提升，開始不利於台廠的獲利能力。（圖╱取自NVIDIA YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 受惠AI強勁需求，也帶動國內組裝廠業績營收表現，不過，知名分析師郭明錤表示，由於輝達持續提升AI伺服器的設計程度，指定用料比重提升，改善生產效率等，開始不利於台廠的獲利能力，從緯穎近期公布的去年第四季毛利低於預期就可看出危機。不過，台廠也不是「吃素的」，他指出，台廠現以3做法因應。

郭明錤在社群平台X上發文指出，近期AI伺服器組裝廠商緯穎公布低於預期的去年第四季毛利率（7.2%與市場預期的8％至8.3%)，導致股價下跌，引起投資人關注。

他提到，因輝達持續提升AI伺服器的設計整合程度，以提升每單位空間與電力的Token產出，來因應資料中心有限空間與稀缺電力挑戰。此外，高度整合的設計也有助於改善生產效率，進而有利供應鏈管理與降低維修成本。

VR200 NVL72就是設計高度整合的例子，根據郭明錤的產業調查顯示，其Compute tray導入無線化設計（Cable-less），零組件項目顯著減少約40% （vs. GB300 NVL72）。

郭明錤直言，但隨著整合程度提高，伴隨而來的是輝達指定用料比重提升，與客製化空間也遭到壓縮，這些都不利組裝廠商的獲利能力。VR200 NVL72 compute tray「不允許客製化規格」的零組件項目佔比提升至20%至22%，遠高於GB300 NVL72的5%至7%，且VR200 NVL72更直接取消「ODM設計」的零組件項目。

事實上，提高整合程度的設計趨勢自GB300 NVL72就已開始。白牌GB200 NVL72在去年第一季的組裝毛利率尚維持在18%至20%，但到今年第一季，白牌GB300 NVL72的毛利率預估將顯著下滑至6%至8%。

郭明錤認為，而上述這種趨勢只會繼續延續，未來Kyber機櫃的設計整合程度與毛利率壓力將比現在的Oberon更高。

不過，他強調，組裝廠商們當然也不會坐以待斃。面對上述伺服器事業的毛利率挑戰，除了單純改善生產效率，目前台廠也有三種做法來應對，但實際有多少挹注也仍需要持續觀察：第一，改善產品組合，提升毛利率較高的ASIC AI伺服器出貨比重；第二，爭取NPI以提高量產初期對客戶的議價力；第三，垂直整合策略，小至爭取自家、集團內的伺服器零組件通過輝達驗證，大至將事業範疇拓展至提供資料中心建置方案。

