輝達AI戰略版圖再擴大！繼OpenAI、英特爾後 再砸20億美元入股新思

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）宣布，將和美國電子設計自動化（EDA）供應商龍頭新思科技（Synopsys）建立戰略合作夥伴關係，並投資20億美元（約台幣628億元）入股，消息出爐後，新思股價當地時間週一（12/1）盤前噴漲超過7%，輝達盤前則下跌近2%。

綜合外媒報導，目前全球市值最高的輝達今年接連砸下重金，投資人工智慧產業相關的公司，從先前投資ChatGPT母公司OpenAI高達1千億美元（約台幣3.14兆元），到向英特爾投資50億美元（約台幣1,570億元），近日又宣布以每股414.79美元的價格購買新思的普通股，總投資金額20億美元。

雙方聲明稿提到，從半導體產業到航空航太、汽車、工業等各個領域，研發團隊都面臨嚴峻的工程挑戰，包括日益複雜的工作流程、不斷攀升的開發成本，以及上市時間的壓力。此次擴展的合作關係，將整合輝達在人工智慧和加速運算方面的優勢，以及新思在市場領先的工程解決方案，從而幫助研發團隊以更高的精度、更快的速度和更低的成本設計、模擬和驗證智慧產品。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳強調，「CUDA GPU加速運算正在革新設計——它能夠以前所未有的速度和規模進行模擬，從原子到晶體管，從晶片到完整系統，在電腦內部創建功能齊全的數位孿生模型。」輝達與新思的合作，充分利用了輝達加速計算和人工智慧的強大功能，重新構想工程和設計，並賦能工程師，讓他們能夠創造出塑造未來的非凡產品。

新思總裁暨執行長Sassine Ghazi則表示，開發下一代智慧系統的複雜性和成本，需要工程解決方案更深入地融合電子學和物理學，並借助人工智慧和運算能力加速這一進程。在提供人工智慧驅動的整體系統設計解決方案方面，沒有其他比新思和輝達更具優勢的公司，「我們將攜手重塑工程設計，賦能全球創新者，幫助他們更有效率地實現創新。」

兩家公司也強調，該合作關係是非排他性的，允許他們繼續與更廣泛的半導體和電子設計自動化生態系統合作。雙方將於台灣時間今日（12/2）晚間11時舉行網路直播新聞發布會，說明這次雙方的合作案。

