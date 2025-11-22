輝達AI晶片輸陸傳川普考慮放行 華府鷹派憂助長北京軍力

多名知情人士表示，由於美中關係趨於緩和，川普政府正考慮放行輝達（Nvidia）向中國銷售H200人工智慧（AI）晶片，這可能為美國先進技術對中國輸出帶來新的可能性。然而，華府對中國的強硬派擔憂，先進的AI晶片若出口至中國，恐協助中國大幅提升軍力。

路透社報導，消息人士指出，負責美國出口管制的商務部正在審查禁止相關晶片銷往中國的政策，但強調計畫仍可能有變。白宮與商務部尚未立即回應足路透社的置評請求。

H200晶片為輝達兩年前推出的AI晶片，高頻寬記憶體比前一代H100晶片更強大，能更快速地處理資料。H200的效力也是H20晶片的兩倍。H20晶片是目前輝達獲准出口中國的最先進AI晶片。

路透社報導指出，川普與中國國家主席習近平上月在南韓達成貿易與科技戰休兵後，兩國關係出現緩和跡象。川普政府考慮放行輝達晶片輸陸的轉折，可說是「川習會」後另一項對中國展現友善的舉動。然而，華府對中國的強硬派擔憂，先進的AI晶片若出口至中國，恐協助中國大幅提升軍力，這正是前拜登政府對這類出口設限的主要原因。