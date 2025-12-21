輝達AI晶片「Rubin」明年登場！謝金河警告1事：輸家可能滿地都是

【記者呂承哲／綜合報導】AI浪潮讓台灣供應鏈受惠，並帶動台灣經濟高速成長，根據央行估計，今年全年GDP成長率有望達到7.31%超過先前預期，財信傳媒董事長謝金河卻認為，明年輝達AI GPU架構進入Rubin時代，從投資角度來看，贏家恐怕會更集中。

謝金河發文以「AI賽道上的贏家會愈來愈少」為題指出，他看到央行總裁楊金龍談到邀請宏碁董事長陳俊聖到央行演講，楊總裁盛讚陳董事長對AI精闢的見解，經濟學家則是小虧一下，這讓他想到2000年前後，施振榮先生決定讓宏碁分家，李焜耀挑到最大的明碁，宏碁挖來蘭奇發展品牌，蘭奇被聯想挖角後由王振堂領軍，後來交給陳俊聖。林憲銘則分到最不被看好的緯創。

25年過去了，現在從明碁改名的佳世達市值剩下394億元，宏碁也只有789億元，但原來不被看好的緯創市值4580億元，緯穎7963億元，這兩家公司市值加起來1.2543兆台幣，緯穎甚至成為市值11大的企業。

謝金河說明，從營收來看，宏碁前11個月是2471.02億元，年增2.9%，佳世達是1891.75億元，緯創單是11月營收就高達2806.24億元，佳世達，宏碁拚了一整年，還不及緯創一個月的營業額。今年前11個月，緯創營收1.931兆元，年增104.7%，緯頴營收8463.72億元，年增266.5%。從營收很清楚可以看出誰在AI的賽道上，誰不在賽道上？

「今年前三季的EPS，緯穎是驚人的200.85元，緯創是6.43元，宏碁是0.9元，佳世達只有0.59元」，謝金河認為，從數字就可以看出誰是贏家。輝達AI GPU架構從Hopper時代，伺服器廠都飛揚，這次到Blackwell，機櫃才是主戰場，鴻海，緯創，緯穎，廣達才是入圍的贏家，明年進入Rubin的時代，贏家會更集中，「從投資的角度來看，贏家會贏更多，輸家可能滿地都是！」

