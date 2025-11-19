輝達Blackwell助攻 GMI砸5億美元在台建AI工廠

【記者趙筱文／台北報導】美國雲端服務供應商GMI Cloud宣布，將在桃園打造台灣第一座「AI工廠」，投資規模高達5億美元，導入7千顆NVIDIA Blackwell GPU，設置16MW高密度算力設施，預計2026年3月啟用。這也將成為台灣首次具備「主權級AI生產能力」的基地，讓企業能在島內直接訓練與部署大型模型，擺脫過往依賴海外運算的限制。

GMI Cloud表示，亞洲AI需求正暴衝，無論企業導入AI、政府推動在地算力平台，都讓「本地可控」的高密度運算能力成為關鍵競爭力。此次在桃園打造的AI工廠將採用輝達最新Blackwell GB300系列晶片，部署超過96座高密度機架，共7,000顆GPU，推演能力逼近每秒200萬Token，運算規模達1GW級別。公司強調，這將不是一般的資料中心，而是能夠「持續生產智慧」的AI基地。

執行長葉威延指出，台灣具備半導體、系統工程與製造業優勢，「AI工廠」本質上更像一座產線，目標是讓模型能在地「訓練、微調、部署、推論」於同一條生產鏈完成。為因應龐大的建置需求，GMI Cloud正向多家台灣銀行籌措4億美元貸款，並預計再募資2億美元，以支應後續擴張。

GMI Cloud成立於2021年，原本提供比特幣算力節點，2023年正式轉型為AI雲端基建公司，強調「GPU即服務」，提供GPU租賃、叢集引擎到推論引擎的一站式能力。此次行動也獲得科技產業高度關注，多家半導體、電信與金融代表皆出席媒體會議，包括NVIDIA、趨勢科技、WiAdvance、中信銀行及台灣大哥大等，共同討論AI工廠對國內產業鏈的意義。

NVIDIA指出，全球產業都在進入「AI生產化」時代，企業不再思考要不要導入AI，而是「導入的速度」。GMI Cloud在台布局有望成為區域基礎建設的核心，協助台灣企業在本地完成高敏感性、高即時性的AI流程，降低跨境運算風險。

業界指出，台灣製造、能源、電信與金融等領域都面臨AI大規模導入的壓力，包括預測性維護、數位雙生、網路安全模擬、工業視覺與AIoT部署等，都需要高頻率、低延遲的本機運算。隨著AI工廠啟用，未來國內企業將能縮短AI導入週期，加速模型在地微調與部署，並提升資料主權。

GMI Cloud的桃園AI工廠將於2026年3月正式上線。屆時政府與多家企業也將同步啟動第一波試點，包括能源最佳化、網路安全模擬、工業AI視覺與電信網管推論等實際負載，將成為台灣AI基礎建設邁向「生產級」的重要里程碑。

