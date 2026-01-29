輝達CEO釋出需求大增訊號 黃仁勳：記憶體對AI至關重要

輝達執行長黃仁勳昨（29）日訪台，他在機場受訪時強調，記憶體對AI的未來至關重要，AI要發揮作用，所需記憶體容量正大幅增加。他並表示，不認同所謂美方「轉移」四成台灣半導體產能至美國的看法，認為應該想成「增加」在美產能才對。

黃仁勳盛讚台美達成關稅協議是很棒的成果，凸顯台灣對於美國的戰略價值，與台灣對於世界的重要性，台積電則是當中的關鍵。

AI帶動近期記憶體產業結構起了重大變化，黃仁勳表示，記憶體對AI未來發展至關重要，眾所周知輝達已徹底改變運算領域，從通用運算擴展到AI運算。最新一代AI要同時處理多種任務，AI網路和模型必須以極高速處理資訊、思考及回應。

其次，AI要具有情境感知能力才能發揮作用，要像人類一樣具備長期與短期記憶。AI要發揮上述的作用，對記憶體容量需求正大幅增加。

黃仁勳指出，輝達是唯一與所有高頻寬記憶體（HBM）供應商都合作的業者，SK海力士、三星與美光都給予極大的支持。輝達今年要大幅成長，需要相關廠商支援大量的記憶體。

黃仁勳評估，台積電（2330）未來十年必須大幅增加產能，很多產能會留在台灣生產，也會各自在美國、歐洲與日本生產。

他強調，能擁有全球布局並從中得益，是台積電一大勝利，對美國來說也是一大優勢，能擁有強大的製造業韌性，這可謂是雙贏局面。但他也坦言，能源供應對於美國、歐洲與台灣來說是很大挑戰，人類正在邁向新的工業革命，任何參與者都需要能源。

黃仁勳並盛讚台積電的執行力。他強調，輝達代工策略始終保持開放態度，但台積電是全世界最好代工夥伴，不只技術卓越，客戶服務也做得棒，並具有令人難以置信的靈活性。當前市場需求強勁得不可思議，輝達也從晶圓、封裝、記憶體到系統廠和各方夥伴合作，例如與鴻海、廣達、緯創等進行規畫與協調，以確保供應。

黃仁勳說，外傳輝達H200已獲大陸官方核准銷售其實是假消息，目前還沒收到訂單，仍在等待最後核定。如果順利獲准，輝達將與台積電共同安排並盡快交付。外傳輝達將新增對OpenAI投資，黃仁勳表達很樂意投資的態度。

