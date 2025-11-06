輝達CEO 黃仁勳：中國的電幾乎是免費的，將贏得AI競賽
全球都想搶得人工智慧（AI）浪潮霸主地位，產業最具代表性的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳直接給出答案， 中國將靠「電幾乎是免費的」環境，以及對本地企業毫不手軟的補貼，快速擴張AI能力，「中國將贏得 AI 競賽」。
黃仁勳在在英國《金融時報》主辦的「未來AI高峰會」（Future of AI Summit）場邊接受訪問時直言，西方世界包括美國與英國，正被「犬儒主義」（cynicism）所牽制，我們需要更樂觀。
黃仁勳進一步指出，美國州層級若各自立法，恐讓AI發展陷入「50 種規則的亂局」。與此同時，中國各地政府大舉加碼資料中心電力補貼，支援阿里巴巴、字節跳動、騰訊等巨頭，在華為與寒武紀的本土晶片基礎上自建算力。即便效能不及輝達，中國仍能靠成本優勢彌補技術落差。
這番談話，發生在美國對中國高階晶片禁令再升溫之際。輝達最先進的 Blackwell 系列 AI 晶片，已被美國政府明令禁止出口至中國。美國總統川普日前在 CBS《60 Minutes》節目中明白表示：「我們不會讓任何人擁有這些最先進的晶片，只有美國可以使用。」
不過，美國並未完全關上對盟國的大門。輝達上週宣布，將向韓國提供超過26萬顆 Blackwell晶片。
面對晶片出口限制，黃仁勳坦言，輝達目前尚未申請向中國出口的許可，因為中國方面「已經很明確表態不歡迎輝達」。但他也坦言，輝達在中國的收入，是支持美國本土研發支出的關鍵資源。
外界對輝達是否會在限制之下失去全球技術主導地位，也開始出現雜音。年初，中國新創 AI 實驗室 DeepSeek 發表大型語言模型，引發矽谷警覺。黃仁勳曾多次示警，美國若封鎖過頭，反而會促成中國 AI 生態加速自主化，失去全球市場依賴。
