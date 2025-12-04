輝達GeForce NOW在台訂閱新方案 玩家轟費率全球最貴

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

有民眾向《鏡週刊》投訴，指控輝達與台灣大哥大共同推出的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」在今年7月調整費用後，竟是全球最貴。民眾認為台灣是輝達重要的生產夥伴，透過代工協助輝達成為AI霸主，不該支付美國玩家6.5倍的價錢。

輝達與台灣大哥大共同推出的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」，在今年7月調整費用後，竟是全球最高費用。（圖／GeForce Now臉書）

GeForce NOW是輝達推出的雲端遊戲服務，2020年8月在台灣與台灣大哥大合作，目前在台有40萬會員。GeForce NOW利用雲端伺服器存取遊戲商店內的遊戲庫和免費遊戲，因此玩家自身的硬體設備不受規格影響都可以遊玩。

今年6月，台灣官網宣布調整訂閱方案，1小時要價40元，比起原先1小時12元，漲幅高達233%。有玩家算一算，買高階電腦還比較划算。鏡週刊也發現，這樣的收費堪比網咖，且比起其他國家，遊玩時數上限低了不少。民眾指出，美國、歐盟和加拿大等國單月遊玩上限為100小時，台灣卻僅短短5小時。

民眾認為，台灣物價比美國低，這樣的高收費顯然不合理。民眾對鏡週刊表示，這是品牌責任對上代理商自主之間的灰色地帶。

輝達客服先前曾回覆消費者疑議，表示台灣大哥大是台灣官方合作夥伴，主要由他們負責本地市場服務。台灣大哥大則回應鏡週刊，低時數門檻是為了方便輕度和彈性需求玩家掌控預算。



