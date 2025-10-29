輝達GTC大會宣布多項計畫 為美打造7座超級電腦
輝達28日在美國華府的技術大會，執行長黃仁勳用一系列人類歷史創新的剪影開場，並把輝達與AI創新，定調為「下一個阿波羅時刻」。開場影片回顧蘋果創辦人賈伯斯展示手機，螢幕一度閃過2006年10月，紐約時報報導台灣頂埔國小學生高舉「台灣之光王建民」海報及揮舞國旗的畫面，成為關注亮點。在大會上黃仁勳除了展示下一代超級晶片，也宣布多項投資計畫，舞台大螢幕上輝達的合作對象名單密密麻麻，甚至要幫美國政府打造7台超級電腦。
輝達執行長黃仁勳說道，「今日，我們宣布美國能源部正在跟輝達合作，打造7台AI超級電腦，增進美國的科學能力。」
輝達接下來將投資10億美元入股芬蘭的諾基亞公司，開發下一代AI 6G行動通訊技術，同時強化量子計算能力、機器人和自動駕駛，包括跟Uber達成戰略合作，使用Blackwell晶片，要擴展全球最大的L4級別，高度自動化駕駛行車網路，Uber計畫從2027年起正式啟動規模化部署，首批目標是10萬輛車。
技術大會後，黃仁勳強調如果輝達繼續被排除在中國市場外，對美國的傷害更大，華府應該加快行動讓輝達重新進入中國市場。
黃仁勳表示，「如果能回到中國市場，如果川普總統能透過協商，或諸國政府願意讓我們重新回去中國，這對輝達來說是很大的加分。」
黃仁勳28日也表示，台積電是重要合作夥伴，也談到跟富士康合作在台灣打造AI工廠的問題。
黃仁勳認為，「每個國家都需要AI工廠，台灣非常有遠見，認知到替其他研究機構跟公司、新創公司打造AI工廠，我對跟富士康的合作感到非常開心。」
這次的技術大會上，黃仁勳也針對AI泡沫論提出反駁，他認為使用者正在運用各種不同的AI模型，並樂於為此付費，呈現良性循環，也證明昂貴的運算基礎設施建設很合理，預計明（2026）年推出全新的晶片，將帶來5000億美元的銷售額。
