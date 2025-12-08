輝達H20輸中准了！外資：台積電AI GPU代工如開啟、營運向上再噴
川普准了輝達H20出口中國，輝達股價突圍，讓台積ADR漲不停。美系外資也釋出最新看法，目前中國AI晶片多採用台積電6、7奈米做低性能AI推理，依據台積電先前預期，海外GPU市場5年複合成長率可達40%，假設台積電在中國AI GPU有代工機會，將讓台積電營運再行向上，重申台積電為首選股，目標價上看1688元。
美國總統川普12月8日表示，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝向中國出口H200晶片，其中「25%的金額將支付給美國」。
美系外資彙整近期國際投資人對台積電的疑問，主要有兩大問題：
1.美國政府考慮允許H200晶片出口中國後，是否也代表中美貿易關係改善？
2.若設計聚焦於推理領域，台積電能否服務於中國AI晶片設計公司？
台積電在中國AI潛在市場有多大，美系外資表示，從近期法說會的訊息來看，台積電曾釋出，儘管海外GPU服務中國市場可能面臨某些限制，但有信心實現5年複合年增長率達到40%中段或更高的水準。 若台積電能滿足更多中國AI半導體需求，營運動能將有向上的空間。
聚焦中國AI晶片市場概況，美系外資說明，輝達B40生產進度低於預期，可能顯示B40性價比對中國客戶缺乏吸引力。從通路端實地考察，中國AI推理計算仍主要依賴GeForce RTX 5090顯卡、升級版Hopper晶片及部分本土晶片。
在台灣AI半導體供應鏈中，輝達 Hopper晶片仍在持續生產，由於這款晶片可改造用於H200或H20）。
關於中國晶片方面，已可看到部分中國晶片設計公司（如燧原科技）正採用台積電6奈米/7奈米設計低性能AI推理晶片。記憶體供應鏈資訊顯示，中國AI推理晶片可採用LPDDR替代HBM，從而更專注於推理需求。
以目前中國半導體投資組合來看，美系外資看受惠中國強勁AI GPU需求將中芯國際評級上調至加碼，若中國雲服務提供者獲准採用部分美國設計晶片，或基於台積電技術的中國本土設計晶片，將削弱部分本土代工需求。
