輝達H200人工智慧晶片賣不賣中國 川普政府啟動跨部會審查程序

根據多名知情人士透露，美國川普（Donald Trump）政府已正式啟動一項關鍵的跨部會審查程序，研議放寬輝達（Nvidia）旗下次高階人工智慧（AI）晶片H200對中國的出口限制。



此舉若獲通過，將是美國政府首度允許該等級的高性能算力晶片進入中國市場，不僅兌現了川普先前「允許爭議性銷售」的承諾，也顯示美國對華科技戰略從「全面封鎖」轉向「有條件輸出」的重大轉向。



跨部會審查程序啟動：30天內見分歧



消息來源指出，負責執行美國出口管制政策的商務部，已於近日正式將輝達提交的出口許可申請，分送至國務院、能源部及國防部進行深度評估。由於該程序涉及國家安全敏感性，所有知情人士均因議題尚未公開而要求匿名。

依據美國現行出口管制條例，相關參與審核的部會必須在30天內提出具體評估意見。若各部會之間無法達成共識，這項涉及地緣政治風險的指標性案件，最終裁決權預計將交由總統川普親自拍板。目前，白宮、商務部及輝達均未對此審查進度發表正式評論。

「以稅代禁」：川普的商業壓制邏輯



川普在本月早些時候曾公開闡述其對中晶片政策的新構想。他主張允許輝達將 H200 晶片銷往中國，但附加條件是美國政府必須對每筆交易收取 25% 的高額費用。川普政府內部，特別是白宮AI政策負責人沙克斯（David Sacks）等官員認為，維持美國在技術上的主導地位不一定要靠完全禁運。



該派觀點主張，若能向中國大量供應輝達的次高階產品，將能有效降低中國企業對本土國產晶片（如華為昇騰系列）的需求，進而阻斷中國本土半導體產業鏈的資金回籠與研發動力，達到「以美製技術壓制中國研發」的戰略目標。



鷹派反彈與國家安全疑慮



儘管 H200 在運算效能上略遜於輝達最新的Blackwell系列產品，但其強大的平行運算能力在 AI 訓練與推理任務中仍極具威脅性。此計畫一經傳出，隨即引發華府跨黨派「抗中鷹派」人士的強烈抨擊。反對者質疑，開放 H200 出口將大幅強化北京在自動化武器、網路戰及大規模監控領域的軍事能力，恐將削弱美國長久以來建立的科技制高點。



白宮發言人雖未直接回應 H200 的審查細節，但重申：「行政團隊致力於確保美國科技生態系統的全球主導地位，在國家安全問題上絕對不會做出妥協。」

從 Blackwell 到 H200 的政策轉向



據悉，川普最初曾考慮批准較低階版本的 Blackwell 系列晶片出口中國，但在衡量技術流失風險與國內政治壓力後，最終決定退而求其次，將目前在產業中被廣泛採用、但過去始終被列入禁運名單的 H200 作為潛在的替代方案。



路透社早前的報導也佐證了市場對此的高度關注，指出輝達在收到來自中國買家的初步意向訂單後，因需求遠超現有產能，正研議擴大 H200 的生產規模。

這項潛在的政策變動，與川普第一任期內對北京實施的強硬技術限制形成鮮明對比。當年川普政府曾以保護智慧財產權及防範「軍民融合」為由，全面收緊高科技產品輸華管道。如今，川普政府似乎正嘗試在一場更為複雜的博弈中，尋找商業利益、關稅稅收與技術壓制之間的新平衡點。



