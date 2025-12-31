輝達H200傳爆單「要求台積電增產」 路透：陸企狂訂200萬顆

路透社報導披露，輝達獲數家中國大陸科技企業合計為2026年全年下訂200萬餘顆H200晶片，為滿足如此龐大需求，已洽詢台積電增產。

美國政府同意人工智慧（AI）晶片大廠輝達向中國大陸出口H200晶片，後續受到關注。路透社報導引述消息人士說法爆料，輝達獲數家中國大陸科技企業合計為2026年全年下訂200萬餘顆H200晶片，為滿足如此龐大需求，已洽詢台積電增產。

報導指出，輝達現有H200庫存量只有70萬顆，目前尚不清楚其打算向台積電追加代工訂單的確切數量，但據悉輝達已向台積電提出增產要求，預計明年第2季啟動。輝達這項行動可能令其暴露在更大風險下，因為中國大陸當局至今尚未放行任何H200進貨。

此外，這也令人擔憂全球AI晶片供應是否將更吃緊，因為輝達如今須在滿足中國大陸強勁需求及解決其他市場供應受限之間，求取最佳平衡。輝達正在努力擴大其最新Blackwell架構晶片及將要推出的下一代Rubin架構晶片產線。而H200是採用輝達前一代Hopper架構，並以台積電4奈米製程生產。

消息人士另透露，輝達已決定好要提供給中國大陸客戶的H200型號，並將價格訂在每顆約2萬7000美元（約新台幣85萬元）。雖較先前的H20模組稍貴，但H200效能約為H20的6倍，中國大陸業者認為相當划算。抖音母公字節跳動據報明年計劃斥資1000億人民幣採購輝達晶片，較2025年的850億元大幅成長。

輝達發言人回覆路透社詢問時表示：「在獲得許可下向獲准的中國大陸客戶銷售H200，不會影響我們對美國客戶的供貨能力。」他並強調：「中國大陸是高度競爭市場，當地晶片供應商正快速成長。封鎖所有美國出口，只會讓外國競爭者受惠，並削弱我們的國家安全和經濟安全。」