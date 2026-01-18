財經中心／程正邦報導

輝達H200傳遭中國海關攔截！供應鏈急喊停 微星等AI題材股恐陷震盪。（圖／輝達提供）

全球 AI 算力競賽再掀波瀾。據外媒報導，輝達（NVIDIA）專為市場設計並原已獲准的人工智慧晶片「H200」，近期在進入中國市場時遭遇重大阻礙。中國海關官員傳出已正式阻擋該款晶片入境，此舉導致相關印刷電路板（PCB）等零組件供應商被迫緊急暫停生產作業，為原本熱絡的 AI 供應鏈蒙上一層陰影。

輝達執行長黃仁勳積極遊說川普放寬中國晶片禁令，現在中國海關卻阻擋該款晶片入境。（圖／記者鄭孟晃攝影）

百萬顆訂單懸而未決：供應鏈全天候趕工卻換來停產

輝達對 H200 在中國市場的表現寄予厚望，先前內部預估來自中國客戶的訂單量將突破 100 萬顆大關。為了配合最快於今年 3 月起出貨的時程，輝達的全球供應鏈夥伴近期均處於「三班制」全天候趕工狀態。

然而，最新的邊境管制消息打亂了所有佈局。中國海關已明確告知報關業者，H200 晶片目前不被允許進入中國領土。由於出貨受阻，下游組裝與上游零組件廠不得不放慢腳步，以避免庫存積壓。市場分析認為，這不僅是技術規格的攻防，更是美中地緣政治角力在半導體領域的延伸。

川普允許輝達對中出口H200晶片，傳出25%分潤金將由台灣買單，引起討論。（圖／翻攝Pixabay)

台廠受累：題材面面臨風險修正

台灣作為輝達最核心的合作夥伴，原先市場預期台積電（2330）、鴻海（2317）及廣達（2382）等龍頭企業能持續受惠於 AI 晶片紅利。但在中國官方強硬卡關下，訂單轉化為營收的時程恐將延後。

在個別個股方面，主機板與終端系統大廠微星（2377）被市場視為對 H200 題材最為敏感的指標之一。微星近年積極轉型，將業務動能聚焦於全線 AI 運算裝置與推論端產品，目標是搶佔今年逐步升溫的 AI 裝置商機。然而，受此利空消息衝擊，微星近期股價在均線附近呈現盤整震盪，市場觀望氣氛濃厚。

主機板與終端系統大廠微星被市場視為對 H200 題材最為敏感的指標之一。

技術面觀察：空方勢力稍緩但趨勢仍不明

觀察微星（2377）近期走勢，雖然多空趨勢線中的綠色柱狀體有逐步減少跡象，顯示短線空方力道有所減弱，但整體技術型態仍未脫離糾結區。在 H200 出貨禁令真相大白前，股價恐難有大開大闔的表現。

產業專家指出，若中國持續封殺 H200，輝達可能必須再度修改規格或轉向其他市場消化產能。對於投資人而言，短期內需警惕 AI 題材股的獲利回吐風險，並密切關注海關限制是否具備轉圜空間。

