輝達H200入華遭雙重卡關 中國仍觀望、美國國務院按下暫停鍵

輝達H200入華真是一波三折。美國總統川普雖然近兩個月前就放行H200銷往中國，然而至今中國政府還沒有公開H200准入，根據外電報導，就連美國政府也對於出口H200至中國百般刁難，導致H200不論是出口、還是進口，都是雙面卡關。

H200是輝達在2023年11月上市的AI處理晶片，已經是輝達上上個世代的產品，然而AI運算效能還是遠超過中國本地企業自研的AI晶片，讓中國一線網路大廠如阿里巴巴、字節跳動、騰訊等，都捧著大把銀子等著向輝達下單，外界甚至傳出，數十萬顆H200已經獲准進口至中國，而黃仁勳則是上週在台時，親自否認這項訊息，他表示，中國政府還在考慮中，輝達會耐心等待。

事實上，不只是中國政府公文一直沒下來，即使川普本人同意了，可是川普政府的國務院也還沒有放行。根據外電報導，雖然美國商務部已經完成H200出口至中國的分析，但國務院卻傾向於實施更為嚴格的管制措施，以避免H200成為中國對付美國國安的利器，國務院也將H200中國客戶能否保證這些晶片不會輾轉為中國軍方所用，列入放行與否的考慮項目之一。



