輝達H200准售陸 美抽25% 台灣埋單?

美國總統川普宣布允許輝達向大陸出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國。白宮官員表示，這筆費用可能在輝達晶片於台灣生產後輸往美國時，以進口稅形式徵收。（路透）

本報綜合外電報導

美國總統川普宣布允許輝達向大陸出口Ｈ２００晶片，其中百分之二十五營收將上繳美國。白宮官員表示，這筆費用可能會在輝達晶片於台灣生產後輸往美國時，以進口稅形式徵收。

川普在當地時間八日在自家社群媒體平台「真實社群」發文寫道，他已告知大陸國家主席習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達向大陸及其他國家的經批准客戶出口其Ｈ２００產品，「習主席作出了正面回應！」

川普還說，其中「百分之二十五的金額將支付給美國，這項政策將支持美國就業、強化美國製造，並讓美國納稅人受惠」。這筆百分之二十五的分潤金高於川普八月提出將對輝達銷中晶片抽成百分之十五。

廣告 廣告

白宮官員透露，這筆上繳美國政府的百分之二十五費用，將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。

長期研究地緣政治的半導體業專家說，在台灣生產的輝達Ｈ２００先送往美國進行安全審查，之後才能出口大陸，美國政府將可充分掌握採購資訊，防堵Ｈ２００走私大陸的問題。

專家表示，美國政府的措施不是只針對輝達，而是劍指輝達Ｈ２００供應鏈。因台灣生產的輝達Ｈ２００無法直接運往大陸，須先送往美國審查後才能出口大陸，勢必會使得供應鏈行政效率降低，採購與交貨時間拉長，對供應鏈添增困擾。

至於上繳美國政府的百分之二十五費用實際是由誰支付？專家說，台積電具有高度轉嫁能力，不排除可能由後段封測廠與輝達協商分擔。

針對美國批准向大陸出售輝達Ｈ２００人工智慧晶片，大陸外交部九日回應，大陸一貫主張陸美通過合作實現互利共贏。

國安會副秘書長趙怡翔則表示，川普允許輝達出售Ｈ２００的晶片給大陸，這不是意外，國安團隊都在掌握中。他說，台美關係基礎非常穩固，且檢視川普在總統任內對台灣所付出的行動，對台美關係是加分的。

趙怡翔說，他觀察川普的做法，不論是晶片、進出口管制等似乎都會跟美國政府的「進帳」有關。美國希望在現有環境下，維持科技優勢，同時也平衡經濟與財政利益，這可能是川普心中最好的平衡。