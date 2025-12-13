輝達H200出口中國難熱賣？陳鳳馨點出3大關鍵原因：黃仁勳也沒太大信心

美國總統川普9日宣布，將批准輝達H200晶片出口中國，但25%的營收必須上繳政府。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》表示，川普放行H200是高招，且對美國有利，但中國政府和企業為了確保在科技戰過程中能保持自立自強的因素之下，最後H200能增加的輝達營收恐怕非常有限。

陳鳳馨指出，川普的決定在戰略上來講是高招，且川普很清楚知道，技術進步最重要的是能掌握整個市場，並取得利潤，便可確保技術不斷領先。過去在拜登時期，AI防堵做法不但不成功，反而扶植中國AI晶片相關產業茁壯，因此川普會被輝達執行長黃仁勳說服並不讓人意外，但現在恐怕已時不我予。當中國相關AI晶片公司都逐漸成熟後，輝達再想推出H200，恐怕中國接受度偏低，最後實際營收所能夠增加的數字恐怕非常有限。

廣告 廣告

陳鳳馨續指，川普這個決定較特別之處是分潤25%，且分潤方法是因為H200晶片是在台灣製造，製造完後依規定必須運回美國，而從台灣運回美國將課徵25%進口關稅。運回美國後，美國還要進一步安全審查，安全審查勢必要審查的就是銷售對象、購買的企業製造何種產品、購買數量，以及購買這些數量的理由，也就是要輝達提供所有中國客戶的詳細資料。幫助美國政府掌握究竟輝達客戶是哪些中國企業，而它們一共使用多少數量的輝達H200晶片，掌握對方所有運作，對美國而言未嘗不是高招。

25%分潤金表面台灣承擔、實際輝達吞？

陳鳳馨分析，輝達出售晶片毛利率高達7成，一片H200晶片出口中國，假設以3萬美元計算，輝達的成本不到9000美元，擁有2萬1000美元的利潤，而9000美元的25%約2250美元，輝達利潤扣除25%關稅成本後，利潤率仍非常高，僅是從70%降到60%，對輝達而言可說不痛不癢。因此這筆費用表面上是由台灣負擔，但實際上一定是輝達買單。

陳鳳馨解釋，現在AI晶片主要下單對象都是台積電的先進製程，台積電的先進製程現在產能非常吃緊，不只有輝達、蘋果、Google、博通等企業也在下單。所以對台積電而言，本就不能把所有產能給輝達，若輝達要求台積電負擔這筆費用，吃掉台積電的毛利率，對台積電來說並不需要委屈求全，非要接受這筆訂單不可。所以就整個產業鏈中的毛利率分布來看，輝達買單的機率最高。

​陳鳳馨指出，現在AI晶片主要下單對象都是台積電的先進製程，台積電的先進製程現在產能非常吃緊。（資料照，顏麟宇攝）

H200在中國難賣？陳鳳馨：中國現在全力扶植本土AI晶片

陳鳳馨表示，H200現在可以進口，未來會不會突然禁止，難以確定，H20是降規版專門特供中國的晶片，但今年初也曾經一度禁止，重新開放後，黃仁勳很清楚的看到，不管是第2季還是第3季財報，中國一顆晶片也沒有購買。這不只是中國媒體宣傳H20可能有潛藏後門安全問題的緣故，也和企業界開始認清就算中國AI晶片相對較貴，且效率不如輝達，但其供應的穩定性可以確保，不會隨時有斷供風險，且若不給中國AI晶片機會，中國就隨時處於被人卡住脖子的狀況。

陳鳳馨認為，H200就算多了6倍算力，在中國賣得動的機會還是不大，因為阿里巴巴、騰訊、百度和字節跳動等企業，現在都開始全力扶植中國自己的AI晶片。中國本土AI晶片廠商都在藉由不同路徑試圖解決AI晶片相關問題，像是寒武紀從一開始走的就是和輝達不同的解決人工智慧AI晶片的路徑，整體架構和GPU架構不同。而華為的單一晶片雖比不上輝達單一晶片算力，但華為使用系統性的方式，用叢集算力解決單一晶片競爭不足的問題。摩爾線程則是較血統純正的輝達中國版晶片，採取的路徑和輝達較接近。

不再追著輝達跑 陳鳳馨揭中國AI晶片三大戰略

陳鳳馨提到，美國企業諮商顧問公司伯恩斯坦研究公司最新研究報告，估算中國市場中的AI晶片市佔率，輝達目前市佔率約40%，華為的市占率也達到40%，其餘20%由超微、寒武紀等公司均分。估算明年華為將會市佔率達到50%，超微將成長到12%，輝達市佔率則會降到只剩8%，而寒武紀會有9%市佔率，海光曙光也會有8%市佔率。按照研究估計，明年超微和輝達市占率僅約20%，中國的國產晶片市占率將會達到7成以上，這個變化是政治政策所造成，不純然是競爭力導致。伯恩斯坦進行研究時並未將H200的變數納入，H200納入估計後，或許會有少許占比變化，但全盤的占比改變可能性很低。

陳鳳馨指出，中國知道若長期依賴輝達的架構，永遠必須要追著輝達的架構跑，結果就是永遠買不到最先進的晶片，使得中國在全世界和美國CSP廠商競爭變得非常困難。因此中國勢必要走不同的路徑，第一，中國必須要減少對GPU的依賴；第二，必須追求自研晶片中所能發揮的特用效應；第三，必須要扶植國產AI晶片，否則競爭很難持續下去。從企業商戰角度來看，中國的採購意願恐會大幅度降低，這也是黃仁勳對於就算H200放行，能增加多少營收沒辦法有太大信心的主因。

更多風傳媒報導

