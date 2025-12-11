輝達H200抽成25%？台積不怕續強、金居殺入十大成交王、資金瘋搶名單曝

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台股在近期AI供應鏈強勢帶動下維持多頭節奏，相關概念股全面吸金，成為盤面主流。台積電（2330）受惠於市場預期 NVIDIA H200 晶片可望獲准銷往中國，帶動 AI 伺服器需求升溫，推升晶圓代工能見度，昨天終場收漲至 1,505 元，穩居多頭核心。

除台積電外，AI 伺服器、高速傳輸、記憶體、CPO 等族群同步活躍，包括金居、智邦、波若威、聯發科等均以亮眼營收，或明確成長動能吸引資金簇擁；部分個股如華邦電、台玻雖震盪整理，但基本面受 AI 長期需求支撐仍相對穩健。

整體來看，市場資金持續集中於 AI 全產業鏈，從上游材料、IC 設計、晶圓代工到終端伺服器設備全面點火，顯示多頭結構紮實，後續仍有機會延續熱度。

以下是國泰證期整理昨天(10日)收盤十大成交金額排行：

1、台積電 2330

收盤 1,505 元，漲 1.69%，成交金額 347.12 億元。

受惠於預期 NVIDIA H200 晶片可望獲准銷往中國，帶動 AI 伺服器需求升溫，進一步推動晶圓代工需求。

2、華邦電 2344

收盤 67.50 元，跌 5.33%，成交金額 283.74 億元。

雖股價今日呈下跌走勢，但受惠於 AI 熱潮持續，記憶體市場供需狀況仍不平衡，未來營運成長動能強勁。

3、金居 8358

收盤 279 元，漲 9.84%，成交金額 215.35 億元。

公司 11 月營收達 7.16 億元，月增 2.04%，年增 27.8%，受惠「AI 伺服器帶動高階銅箔」需求，累計今年前 11 個月營收已超過 2024 年全年。

4、國巨* 2327

收盤 245.50 元，漲 2.51%，成交金額 157.18 億元。

公司 11 月營收飆升至 122.65 億元，創下歷史新高，先前併購芝浦電子後併購綜效開始顯現，看好後續營運發展。

5、波若威 3163

收盤 384 元，漲 6.82%，成交金額 132.70 億元。

公司 11 月營收月增 14.7%，年增 39.9%，主因 AI 伺服器與高速傳輸需求熱，市場預期明年 CPO 產品開始放量出貨。

6、智邦 2345

收盤 1,090 元，漲 9.55%，成交金額 122.61 億元。

受惠於下一代 AI ASIC 伺服器訂單，公司被視為 scale-up switch tray 的最大受益者，營運基本面穩健。

7、聯發科 2454

收盤 1,460 元，漲 2.82%，成交金額 118.39 億元。

與 Google 合作的 TPUs 已進入量產階段，並將成為 2026 年主要成長動能，市場預估 TPU 專案營收可達 15 億美元。

8、台玻 1802

收盤 38.25 元，跌 4.14%，成交金額 116.88 億元。

高階玻纖布供應吃緊、AI 需求爆發，AI 伺服器、5G 及電動車對 Low DK、Low CTE 高階玻纖布需求急增。

9、尖點 8021

收盤 151.50 元，漲 9.78%，成交金額 109.21 億元。

公司 11 月營收 4.38 億元，年增 39.19%，創單月新高，加上 10 月淨利年增 126% 且與臻鼎-KY 策略合作，後續營運可期。

10、華東 8110

收盤 49.25 元，漲 2.82%，成交金額 101.59 億元。

受惠於記憶體漲價與缺貨潮持續發酵，DDR4、DDR5 封測需求火熱，公司作為記憶體 IC 封測廠，訂單明顯增加。

