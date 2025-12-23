輝達H200擬農曆年前輸中！ 美議員要求商務部公開出口申請細節

輝達即將對中國輸出首批H200晶片。(資料畫面)

《路透社》引述消息人士指出，美國晶片巨頭輝達計畫在2月農曆春節前向中國出貨H200人工智慧（AI）晶片。同時，美國民主黨國會議員也要求美國商務部公開出口許可申請細節，並對川普近期鬆綁對中國晶片出口的政策表達高度疑慮。

《路透社》引述3名消息人士指出，輝達已向中國客戶表示，目標在2月中旬農曆春節前開始出貨H200人工智慧（AI）晶片，初期訂單將以既有庫存為主，預估出貨量約為5,000至1萬組模組，相當於約4萬至8萬顆H200人工智慧（AI）晶片。

同時，美國聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與聯邦眾議員米克斯（Gregory Meeks）致函美國商務部，要求公開揭露所有涉及中國公司的H200人工智慧（AI）晶片出口許可申請，並規定一旦核准，須在48小時內對外公開相關資訊。

兩人共同指出，在任何出口許可獲准前，商務部必須先向國會進行簡報，而相關簡報內容須包含對獲准出口晶片「可能涉及的軍事用途潛力評估」，以及美國盟友與夥伴國家對於允許此晶片出口至中國的反應。

另外，華倫（Elizabeth Warren）與米克斯（Gregory Meeks）在信中也要求美國商務部，提供任何為允許出貨而簽署的政府對政府協議文本，並要求評估中國目前最先進國產晶片的實際效能，以及中國具備多少可自行生產相關晶片的產能。





