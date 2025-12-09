輝達H200晶片可望出口中國 台積電ADR漲2.4%

（中央社記者何秀玲台北9日電）美國公債殖利率走揚之際，投資人觀望本週稍晚公布的聯邦準備理事會（Fed）利率決策，美股主要指數8日多收跌。美國總統川普宣布，在維持國家安全的條件下，同意輝達H200出口中國，輝達股價上漲1.7%，台積電ADR上漲2.4%。

法人表示，本週市場關注焦點集中在12月9日至10日聯邦公開市場委員會（FOMC）決策會議，以及Open AI傳出9日將發布新模型GPT 5.2，將成為全球股市重要風向球。

美股8日表現方面，道瓊工業指數下挫215.67點或0.45%，收47739.32點，標準普爾指數跌23.89點或0.35%，收6846.51點；那斯達克指數挫32.23點或0.14%，收23545.90點，費城半導體指數揚升80.38點或1.10%，收7375.22點。

台股8日漲322.89點，收在28303.78點。觀察三大法人籌碼動向，合計買超191.17億元，其中自營商買超49.64億元，投信買超0.66億元，外資及陸資買超140.87億元。

觀察外資買超前5名個股，榜首玉山金獲買超4.94萬張，台玻3.57萬張居第2，第3是三商壽3.18萬張，其餘為聯電2.8萬張、復華富時不動產1.97萬張。

產業訊息方面，上曜集團旗下世紀民生科技與斐成開發董事長張祐銘宣布，以每股33.525元收購工業廢水處理設備大廠萬年清，預定最低收購數量為939.6萬股、約45%股權，最高收購數量為1357.2萬股、約65%股權。

凱基投顧表示，大盤已連續5日收漲，8日往上突破11月14日高點27816點所形成壓力。目前盤勢呈現驚驚漲逐步向上挑戰壓力，近日上市櫃公司陸續公布11月營收，對盤面個股走勢有所影響。（編輯張均懋）1141209