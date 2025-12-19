輝達H200晶片啟動銷陸審查！美官員：審查將「非常仔細」

美國川普政府近日啟動對輝達H200晶片對中國大陸出口審查程序，消息人士透露，此舉可能讓這批晶片首次運往中國大陸，兌現川普先前允許銷售的承諾。

《路透社》引述匿名消息人士表示，美國商務部已將晶片銷售的出口許可申請，送交國務院、能源部和國防部審查，各機構根據出口規定有30天時間提出意見。一名官員強調，審查將非常「仔細，不是例行公事」，但最終決定仍由川普（Donald Trump）作出。對此消息商務部與輝達皆未回應。

白宮發言人未對審查程序發表評論，但表示，「川普政府致力於確保美國科技產業的主導地位，同時不損害國家安全。」

美國拜登政府曾出於國家安全考量，禁止向中國大陸及可能成為轉售管道的國家，出口高階AI晶片，川普此舉與前任政策形成鮮明對比，也與他首任總統任期內收緊中國大陸獲取美國技術的措施背道而馳。

前白宮國安委員會官員、現任外交關係協會高級研究員麥奎爾（Chris McGuire）批評表示，「將大量晶片出口到中國將是重大的戰略錯誤。這些晶片是限制中國AI發展的關鍵因素。」他質疑商務部、國務院、能源部與國防部如何認證出口符合美國國家安全利益。

