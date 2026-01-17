輝達H200晶片禁止輸中國！金融時報：元件供應商已停產

晶片龍頭輝達（NVIDIA）公司。 圖：翻攝自 Eyisha Zyer Ｘ帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 路透 16 日引述《金融時報》報導指出，中國海關人員近日禁止美國新批准出口的輝達人工智慧處理器 H200 進入中國，導致相關元件供應商已暫停生產。該晶片原本預期最快 3 月出貨，首批產品已運抵香港。中國官方未說明此舉原因，也未確認是否為正式禁令，使輝達在中國市場的銷售前景與供應鏈運作面臨高度不確定性。

根據《金融時報》引述兩名知情人士的說法，中國海關人員已接獲通知，禁止輝達最新核准出口至中國的 H200 人工智慧處理器入關。路透表示，該消息尚未獲得獨立證實，輝達對此亦未發表任何評論。

報導指出，輝達原本預期將取得中國客戶訂單，採購數量超過 100 萬顆 H200 晶片，為此，包含印刷電路板在內的主要元件供應商此前已全天候生產，希望能趕在最快 3 月完成出貨。據了解，首批 H200 晶片已運抵香港，顯示供應鏈原先已進入交付準備階段。

路透先前曾披露，中國海關當局本週已通知第一線海關人員，禁止輝達 H200 晶片進入中國境內。消息來源同時指出，中國政府官員亦召集國內科技公司，警告在非必要情況下避免採購該款晶片。不過，相關人士表示，當局並未對上述指示提供具體理由，也未說明這是否屬於正式禁令，或僅為臨時性措施。

H200 為輝達目前第二強大的人工智慧晶片，也是美中科技關係中最具爭議的產品之一。儘管中國企業對該晶片需求強勁，但目前仍無法得知北京是否已決定直接禁止其使用，以扶植本土企業，或仍在評估進一步管制，並可能將此作為美中談判的籌碼。

H200晶片。 圖：翻攝自 輝達官網

《金融時報》指出，若中國海關持續禁止 H200 晶片放行，將對輝達造成重大衝擊。輝達近年來積極遊說美中兩國政府，希望爭取該晶片在中國市場的銷售機會。美國總統川普於上月批准 H200 出口中國後，輝達隨即加速相關產能布局。

報導並提到，輝達對中國海關的行動感到意外，因為首批 H200 晶片已抵達香港。在政策充滿不確定性的情況下，供應商為避免庫存壓力，已於本週暫停生產。分析師指出，專為 H200 設計的印刷電路板無法轉用於其他產品，使供應鏈面臨更高的調整風險。

