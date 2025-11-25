輝達H200晶片管制鬆動？美商務部長：川普考慮放行出口中國

NVIDIA 位於加州聖塔克拉拉的「Voyager」總部大樓。 圖：翻攝自 X《NVIDIA》

[Newtalk新聞] 近期川普政府正在考慮是否允許輝達（NVIDIA）向中國出口先進人工智慧晶片，據《彭博社》報導，儘管黃仁勳非常想做這筆生意，但由於事關國家安全，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）周一（24 日）表示，川普正在諮詢多方意見，以做出最終決定。

本次被討論的「H200」晶片出口，受限於 2022 年制訂的管制措施，以避免中國與其軍隊獲得美國先進技術，因此，過往主要銷售較落後的 H20 晶片給中國。而中方企業通常也更樂意使用輝達的晶片，而非國產替代品。另一方面，華為正在設法追趕晶片開發，中國為扶植之，也敦促企業避免使用 H20 晶片，乃至直接禁止。

本月稍早，輝達執行長黃仁勳曾表示，儘管外界猜測可能出售一款閹割版的 Blackwell 晶片，「但目前沒有就向中國出售 Blackwell 晶片進行任何積極的討論」。

輝達（NVIDIA）的 H200 晶片於 2023 年發布，可謂全球頂尖技術。 圖 : 翻攝自騰訊網/新智元

先進晶片無疑是中國渴望得到的，基於商業利益，輝達也有充分的動機推動出口。針對此矛盾，盧特尼克表示，「你是想賣晶片給中國，讓他們使用我們的技術和架構，還是告訴他們『看，我們不會賣給你們我們最好的晶片，我們會推遲這件事，自己去參加 AI 競賽』。但他也表示，這類決定最終都會放到川普的桌上，由他來裁定是否推動。

另一方面，盧特尼克也表示，黃仁勳強調有「充分理由」想要向中國銷售，且許多人應該考慮同意此事。

上周，美國商務部宣布，已批准向沙烏地阿拉伯的 Humain 公司和阿聯酋的 G42 公司交付相當於至多 70,000 顆輝達 Blackwell 晶片（該公司的下一代人工智慧晶片），若美國最終開放出口 H200，這意味著川普將大幅放寬限制中國 AI 發展的相關管制。H200 於兩年前推出，搭載比 H100 更多的高頻寬記憶體（HBM），資料處理速度更快，效能約為中國市場限定版 H20 晶片的兩倍；兩者皆基於上一代 Hopper 架構，而非當前頂規的 Blackwell 設計。

