輝達H200晶片輸中解禁 學者：中國恐不滿足

▲美國總統川普批准輝達向中國出口H200 AI晶片。學者認為，中國對於開放H200晶片恐怕並不滿足。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普昨日宣布，將開放輝達H200 AI晶片出口給經核准的中國客戶，並將從中抽取25%的利潤，再度拋下震撼彈。學者認為，對中國、輝達無疑是好消息，但中國對於開放H200是否能滿足「恐怕答案是否定的」，中國可能要求解禁艾斯摩爾EUV光刻機，甚至次世代AI晶片，「不是只著眼在H200而已。」

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣今日受訪指出，川普政府開放H200晶片給中國，這對中國AI產業的發展當然是一個好消息，中國目前僅能使用H20降規版晶片，效能遠不如H200，加上本身國產晶片如華為升騰、寒武紀，或是摩爾線程，其實效能仍比不上輝達晶片，因此對於中國來說是好消息，但中國政府會是否會買單，還是需要進一步觀察。

柴煥欣分析，此次川普開放H200晶片，有幾個重要的考量點，第一，希望透過這次的開放來改善美國的財政，美國除了川普關稅稅收外，事實上美國財政是每況愈下，且問題越來越嚴重，川普必須開源，也因此這次開放晶片要抽取25%的營收利潤，這部分能改善美國財政。

第二，中國目前以稀土管制、購買美國大豆來對美國進行反向制裁，川普政府希望中國開放稀土管制，否則美國汽車、軍工產業可能面臨停擺的危機。而先前雖中國答應美國採購2500萬噸的大豆，但現在中國只買了180萬噸，川普面臨來自農業州的龐大壓力，加上近期東北亞的局勢升溫，中國也直指這部分背後就是美國撐腰，為了改善美中之間的關係，「其實川普這次的開放也是必然的狀況。」

然而，柴煥欣直言，問題在於中國對於開放H200輸出就能因此滿足嗎？「我認為這部分恐怕需要再觀察，甚至是否定的」。他強調，畢竟大豆、稀土是「殺手鐧」，如果用殺手鐧換得H200晶片明顯不夠，中國可能要求美國解禁艾司摩爾EUV光刻機，甚至次世代AI晶片，例如輝達Blackwell、甚至下世代的Rubin，中國可能也會要求同步開放，而不是只著眼在H200而已。

不過，中國依然會採購部分的輝達H200晶片，這對輝達而言也是好消息，也對於英特爾、AMD，甚至上游晶圓代工廠如台積電也是一大利多，但其中的效益有多大？也需待檢驗，他指出，畢竟H200晶片採用4奈米製程，但台積電現階段4奈米面臨訂單產能利用率超過100%的窘境，且新建產能也來不及補上，這部分對台積電而言顯得有些「看得到，吃不到」，或者貢獻相對有限。

另外，柴煥欣提到，川普目前開放H200晶片，且承諾不把「GAIN AI法案」列入國防法案來抵制中國，但這也惹得眾議院許多議員相當不滿，因此，上週眾議院議員也提出「安全晶片法案」，該法案一旦通過，川普此次的開放將成無效、打回原點，因此，柴煥欣認為，美國眾議院是否持續推動通過安全晶片法案，會是這次開放的最大變數。

