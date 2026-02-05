輝達H200晶片銷中卡關 路透揭美「國安審查」成攔路虎

輝達與中國國旗示意圖。路透社



儘管美國總統川普已經批准AI晶片龍頭輝達銷售H200晶片到中國，但傳出由於尚未獲得美國國家安全審查而出口卡關。路透社週三（2/4）透露，川普政府願意允許中國公司採購H200晶片，但輝達尚未同意美方提出的使用條件。

知情人士透露，美國大約在兩週前表示將批准H200晶片的出口許可，但輝達（Nvidia）尚未接受美國政府目前擬定的「了解你的客戶」（KYC）等條件，而該要求旨在確保中國軍方無法取得晶片。換句話說，輝達仍在就許可條款與美國政府進行協商。

輝達發聲明表示，該公司僅是美國政府與潛在客戶之間的中介方，潛在客戶必須遵守美國的限制措施。「我們無法自行接受或拒絕許可條件」，公司發言人強調：「儘管KYC很重要，但問題不在於此。美國企業若要達成任何買賣，相關條件必須具備商業可行性，否則市場將持續尋求外國替代方案。」

英國《金融時報》週二（2/3）便引述知情人士透露，川普（Donald Trump）近兩個月前已批准輝達銷售H200晶片到中國，但由於尚未通過美國國家安全審查，導致該晶片的出口懸而未決。同時，中國客戶在晶片出口許可以及附加條件尚不明朗前，亦暫未向輝達下訂單。

今年1月，美國商務部放寬對H200晶片銷售到中國的限制，但要求出口許可申請必須經過美國國務院、國防部和能源部的審查。據報導，美國商務部已完成分析，但國務院仍在推動更嚴格的限制措施，以阻止中國利用H200晶片損害美國國家安全。

輝達執行長黃仁勳上週在台北表示，希望中國允許輝達在當地銷售自家強大的H200晶片，並稱相關許可證正在進行最終敲定。

路透社引述知情人士說法稱，由於川普已經批准，待國安疑慮獲得解決後，美國預計將會允許輝達向中國銷售H200系列晶片，超微半導體（AMD）的類似晶片亦有望進入中國市場。

