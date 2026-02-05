輝達H200晶片銷中國因國安疑慮卡關 待美方使用條件拍板

知情人士表示，美國川普政府願意允許中國的字節跳動購買輝達（Nvidia）H200晶片，但這家人工智慧（AI）晶片製造商，尚未同意美方對晶片使用所提出的相關條件。這名人士及另外兩名知情人士說，輝達正與美國政府協商向中國企業出貨H200 AI晶片的許可條款。

美國川普政府願意允許中國的字節跳動購買輝達（Nvidia）H200晶片，但這家人工智慧（AI）晶片製造商尚未同意美方對晶片使用所提出的相關條件。（資料照／Photo Illustration by Nikolas Kokovlis／NurPhoto／Getty Images）

路透社報導，這名人士指出，美國政府約在兩周前表示將批准出口許可，但輝達尚未接受美國政府草擬「認識你的客戶（Know Your Customer，KYC）」要求，相關要求是為確保中國軍方無法取得這些晶片，此外還包含了其他條件。

廣告 廣告

在一項聲明中，輝達表示他們只是美國政府與潛在客戶間的中介，必須遵守美國相關限制。

輝達發言人在聲明中指出：「我們無法自行接受或拒絕許可條件。雖然KYC很重要，但問題並不在KYC。美國產業若要進行任何銷售，相關條件必須在商業上可行，否則市場將持續轉向外國替代方案。」

持有TikTok且為中國最大AI公司之一的字節跳動，尚未立即回應置評請求。美國商務部也未立即回覆相關詢問。

根據消息人士，一旦國安疑慮獲得解決，預計美國將允許輝達向中國出售H200及超微（AMD）類似晶片，這些銷售已獲總統川普同意。

（責任主編：莊儱宇）