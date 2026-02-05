輝達H200晶片銷中國因國安疑慮卡關 待美方使用條件拍板
知情人士表示，美國川普政府願意允許中國的字節跳動購買輝達（Nvidia）H200晶片，但這家人工智慧（AI）晶片製造商，尚未同意美方對晶片使用所提出的相關條件。這名人士及另外兩名知情人士說，輝達正與美國政府協商向中國企業出貨H200 AI晶片的許可條款。
路透社報導，這名人士指出，美國政府約在兩周前表示將批准出口許可，但輝達尚未接受美國政府草擬「認識你的客戶（Know Your Customer，KYC）」要求，相關要求是為確保中國軍方無法取得這些晶片，此外還包含了其他條件。
在一項聲明中，輝達表示他們只是美國政府與潛在客戶間的中介，必須遵守美國相關限制。
輝達發言人在聲明中指出：「我們無法自行接受或拒絕許可條件。雖然KYC很重要，但問題並不在KYC。美國產業若要進行任何銷售，相關條件必須在商業上可行，否則市場將持續轉向外國替代方案。」
持有TikTok且為中國最大AI公司之一的字節跳動，尚未立即回應置評請求。美國商務部也未立即回覆相關詢問。
根據消息人士，一旦國安疑慮獲得解決，預計美國將允許輝達向中國出售H200及超微（AMD）類似晶片，這些銷售已獲總統川普同意。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
輝達H200晶片銷中卡關 路透揭美「國安審查」成攔路虎
儘管美國總統川普已經批准AI晶片龍頭輝達銷售H200晶片到中國，但傳出由於尚未獲得美國國家安全審查而出口卡關。路透社週三（2/4）透露，川普政府願意允許中國公司採購H200晶片，但輝達尚未同意美方提出的使用條件。
黃國昌批綠委「一直考察出去玩」她數據打臉
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌昨（4）日指控民進黨籍召委排一堆考察出去玩、亂排法案，浪費大家時間。對此，綠委林月琴回擊，光是衛環委員會，藍委廖偉翔考察了9次，綠委劉建國僅6次。另外，根據立...
AMD重挫逾17%！晶片軟體股承受賣壓 費半狂瀉4.36%
關心美股表現，晶片大廠AMD公布財報，儘管營收跟獲利雙雙打破歷史紀錄，但第一季指引不如預期，股價重挫17%，也讓其他晶片、軟體類股承受賣壓，四大指數終場個別發展，道瓊工業指數上漲260點，收在4萬95
AMD週三股價急瀉17.31%，創九年來單日最殺，Q1財測平淡成元凶
【財訊快報／陳孟朔】超微半導體(AMD，美股代碼AMD)週三(4日)遭遇災難性拋售，股價跳空低開後一路走低，最終狂瀉41.92美元或17.31%收在200.19美元為去年12月17日以來最低，同時創下2017年5月以來單日最大跌幅，淪為費半最大魯蛇，經此急瀉，今年開春來倒吐6.52%。儘管該公司去年第四季財報優於預期，但投資人對於其2026年第一季營收指引，以及在AI晶片領域挑戰輝達(Nvidia)的能力感到強烈懷疑。根據財報顯示，AMD去年第四季營收年增34%至103億美元，高於市場預期的96.5億美元；調整後每股盈餘(EPS)為1.53美元，亦優於預期的1.32美元。然而，這份亮眼成績單背後藏有隱憂：第四季營收中包含約3.9億美元來自中國市場的MI308晶片銷售，這筆「意外之財」並未納入華爾街原先預估。Bernstein分析師拉斯貢(Stacy Rasgon)直言，若剔除中國因素，AMD數據中心業務的表現其實僅能算「符合預期」，且短期AI業務並未見到真正的爆發式增長。引發暴跌的直接誘因是AMD對2026年第一季的展望。公司預計第一季營收約為98億美元，雖高於分析師平均預估的93.8
房市增值紅利沒了！「高開工、低銷售」房價面臨壓力測試... 專家：想買房只能比氣長｜房市觀點
房市今年會不會價量回彈？如果你還在問這句話，我覺得你不是在關心房市，而是不想面對數據、體感告訴你的殘酷現實，只想知道自己能不能在用以前那套模式在房市賺錢，靠著開槓桿跟優付方案買預售，輕鬆撈一票地段跟建設加持在房子上的增值紅利。
費半成災區AMD暴跌！台指期重挫逾5百點、台股開盤壓力山大 跌逾400點
美股2月4日走勢分歧，科技財報失望、那指回落費半重挫，半導體與AI族群賣壓出籠！美債殖利率持平、美元轉強，VIX上升，短線風險偏好降溫。科技股訊號偏空，輝達、台積電ADR分別下挫3.41%、2.98%、AMD更大跌約17%是9年來最大跌幅。台指期遭空方摜殺513點，以31,903點，跌幅1.58%，台股今天開盤壓力恐如山大。
《台北股市》景碩、臻鼎 內外資爭先升評
【時報-台北電】載板升評潮來襲，ABF三雄中股價最低的景碩（3189）異軍突起，躍升為內外資心頭好。繼中信投顧升評、大和資本證券調升股價預期，高盛證券加入升評「買進」行列，推測合理股價更翻二番至370元；凱基投顧亦升評臻鼎-KY（4958）「買進」，股價預期255元。 內外資鎖定升評的景碩與臻鼎-KY，4日雙雙攻上漲停板，且外資機構法人籌碼極為捧場，分別買超景碩2.2萬張、臻鼎-KY為1.9萬張，高居個股買超排行第六、第七名，族群性相當整齊。 高盛證券早於去年8月便提出，ABF載板供需結構將會反轉，去年底起果然見到此一情況，目前供給吃緊情況正逐月加劇，研判ABF載板供給缺口下半年會上升至約10％，並於2027、2028年進一步擴大至21％與42％。此一趨勢與2020年供應短缺周期高度相似，當時價格年增幅達20％～30％，顯示未來數季ABF載板價格可能進一步上漲。 基於對ABF供需前景轉趨樂觀，以及ABF／BT載板未來幾季報價可望持續上調，高盛預期，台系ABF族群股價具備結構性支撐，研判估值高點可能落在未來一年內，除升評景碩最為吸睛，也將南電推測合理股價調高至655元、維持「買進」投資評
韓國散戶瘋「囤美元、買美股」掏空匯市穩定器，官員急找止血方案
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，韓國力拚穩定匯市之際，國內散戶「螞蟻大軍」對美股的空前熱情反成最大內部阻力，推升美元需求、令韓元徘徊在金融海嘯以來罕見的低檔區。報導指出，韓國散戶海外持股規模已達紀錄高點約1710億美元，結構性資金外流使政策工具效果打折，成為韓元走弱的核心推力之一。為把資金「請回家」，韓國政府去年底祭出多項穩匯措施，包括鼓勵投資人出售海外股票、並在一年內回流加碼本地股市，可享海外資本利得稅豁免，同時要求出口商提高結匯比重，並推動國民年金賣出美元以支撐韓元；但今年以來韓元仍再貶0.9%至約1451.8兌1美元。韓國央行數據並顯示，居民美元存款去年12月衝上約1194.3億美元的歷史新高，且創下單月最大增幅，顯示民間「囤美元、買美股」的行為正與官方穩匯方向對作。資金外流的強度也在放大。報導引述韓國證券保管結算相關資料指出，韓國投資人1月淨買入美股約50億美元，較12月的19億美元倍增；更具象徵性的是，即使韓國本地股市過去一年大漲、綜合股價指數(KOSPI)幾近翻倍、成為全球表現最強勢的指數之一，投資人對華爾街「更有好公司」的信念仍未動搖。政策選項因而陷入兩難。部分官員討論是否
復興空難10年！ 倖存空姐黃敬雅「宣布加入市議員初選」：請讓我為您全力以赴
復興航空GE 235班機2015年2月4日由於機械故障、駕駛員操作錯誤，因而墜毀於基隆河中，該起事件也釀43人罹難，但有15人奇蹟生還。在上述空難中倖存的前空服員黃敬雅昨（4）日宣布，「領取了市議員初選的登記表」。
中午來開匯／習近平整肅張又俠效應 邱垂正同意學者比喻「史達林大清洗」說
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 陸委會主委邱垂正今（4）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。對於中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬，消息曝光震驚各界；邱垂正表示，中華人民共和國主席習近平的軍方整肅行動加劇，有學者評論猶如蘇聯獨裁者史達林大清洗；他強調，陸委會將持續關注中共高層變動以及權力更迭，...
央行戰外資 台幣震盪1.36角
台股昨（4）日開低走高，終場續漲近百點，新台幣走勢則不同調。
《商情》中油2月丁二烯牌價漲逾33% 創9個月新高
【時報-台北電】中油2月丁二烯牌價漲逾33%，創9個月新高，因中國市場現貨價格及下游合成橡膠期現貨走強，對行情氣氛有所提振，短期上下游走勢較強的預期下，廠商報盤心態堅挺，2月中油丁二烯散裝牌價漲至9個月高點，單月漲幅逾33%。 亞洲現貨行情部份，BD大陸CFR漲至每噸1270美元，漲幅1.6%；BD東南亞CFR為每噸1210美元，兩者皆創去年4月11日以來新高。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
剛失戀！男持足療刀街頭隨機刺人 裁定收押
剛失戀！男持足療刀街頭隨機刺人 裁定收押
美軟體類股慘遭拋售低迷不振，抄底資金離場觀望引發四年來最嚴重回檔
【財訊快報／陳孟朔】美股軟體類股週三持續探底，昔日屢試不爽的「逢低買入」(dip-buying)策略徹底失效，市場避險情緒顯著升溫。標普500軟體與服務指數(S&P 500 software and services index)連六黑。這場自2022年以來最嚴重的類股回檔，反映出投資人對AI的態度正從「盲目樂觀」轉向「顛覆恐懼」。市場人士指出，引發此輪軟體股「大失血」的導火線，是AI新創公司Anthropic最新發布的法律自動化工具。這項技術直接威脅到原本被視為具有穩定循環營收(ARR)的法律、資訊服務與數據分析等軟體巨頭。分析師警告，AI不僅是軟體業的增強器，更可能成為其「終結者」，讓客戶能自行開發工具或選擇成本更低的AI原生服務，進而侵蝕現有企業軟體(SaaS)的訂價權。週三iShares擴展科技軟體類股ETF(IGV)跌幅達3%，ARK創新ETF(ARKK)更重挫近7%，反映出選擇權交易員正透過防禦性部位持續押注下行風險。在普遍哀鴻遍野中，微軟(Microsoft，美股代碼MSFT)成為極少數展現韌性的例外。儘管微軟股價自1月28日公布財報以來已回落約15%，但週三逆勢收高0.
《商情》需求疲軟 2/4大連鐵礦石連3跌
【時報-台北電】因在終端用戶需求放緩，導致市場整體受疲軟的情緒影響，上海金屬市場報告中指出，雖然預計生金屬產量將較上季成長，但鋼廠的補庫存暫時停止，致大連鐵礦石期貨價格下滑，連續3個交易日內下跌。 分析師表示，多數鋼廠的補庫存動作暫時停止，上周螺紋鋼和熱軋捲板等成品鋼材的生產加速，隨著鋼廠繼續囤貨，庫存也隨之上升，隨著農曆新年臨近，大部分工地已停工，假期前流動性趨於稀薄，終端需求也逐漸減弱，基本面催化劑的缺乏，加上市場情緒低迷，都將持續對礦石和鋼鐵價格構成壓力，大連鐵礦石期貨走勢尚不明朗，最終在終端用戶需求放緩導致市場整體疲軟的情緒影響下小幅下跌。 終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.78%，報每噸89.51美元；62%鐵礦石近月漲0.74%，報每噸102.5美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.46%，報每噸764.5人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)
財測亮眼難敵估值壓力與獲利賣壓，Palantir股價週三急挫近12%
【財訊快報／陳孟朔】數據分析軟體大廠Palantir(美股代碼PLTR)週三(4日)收盤重挫18.34美元或11.62%，報139.54美元為去年7月7日以來的8個月新低，今年來跌幅擴大到21.5%。儘管公司日前公布的第四季財報與2026年展望均大幅超越市場預期，但在高昂的估值壓力以及科技類股整體回檔的背景下，股價出現「利多出盡」的劇烈修正，單日市值蒸發約400億美元。根據財報數據顯示，Palantir第四季表現堪稱強勁，營收年增70%至14.1億美元，優於預期的13.3億美元，並實現連續第十個季度收入增速加快。其中，美國商業業務展現爆發式增長，年增率高達137%至5.07億美元。公司對2026財年的指引更令市場驚豔，預計全年收入將達71.8億至72億美元，年增率約61%，遠高於分析師原先預期的40%水準；其中，美國商業成長目標更設定在115%以上，顯示其AI平台(AIP)在企業端的滲透力正加速轉化為營收。然而，亮眼的成績單未能擋住拋售潮。華爾街分析師指出，Palantir在財報公布前的過去一年內股價漲幅過大，本益比已飆升至極高水準，導致投資人對任何潛在風險極度敏感。
智能與醫療營運動能強，佳世達1月營收176.39億元、年增6.66%
【財訊快報／記者張家瑋報導】佳世達(2352)公布1月合併營收176.39億元，月減7.3%、年增6.66%。佳世達表示，高附加價值事業營運表現佳，其中又以智能方案與醫療事業皆比去年同期雙位數成長。佳世達去年第四季受到外部大環境影響，美國高科技產業大幅裁員的影響，客戶下單遲疑保守，導致資訊產品旺季不旺，所幸高附加價值之工業電腦和Edge AI需求仍然強勁，醫療產業也維持穩定的成長，網通需求也逐漸回溫。展望2026年，法人預期營運谷底已過，資訊及網通事業可望回溫、有個位數年增長，其中網通事業因產業景氣復甦而持續改善，後續則看好高階伺服器、AI等領域有機會挹注較多營收動能。醫療事業在血液透析及通路布局效益顯現之下，預估上看雙位數成長。投影機業務則預期業績持平，整體營運恢復正向成長。智能方案事業去年至今營運表現強勁，主要受惠於IPC、edge AI市況改善，與醫療事業體仍是今年營運成長主軸，由於佳世達持續加強投入算力、自動化等領域相關研發，預估成果將於2026年、2027年陸續顯現。
《商情》運價拖累 02/04BDI指數連3挫
【時報-台北電】運價拖累，周三BDI指數連3挫；因市場傳出印尼部分礦商暫停現貨煤炭出口消息，此外FFA遠期合約價格續承壓，致海岬型與巴拿馬型船運價合計減少近2000美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數連3日下挫。 其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌73點，收作1955點，跌幅3.6%；海岬型運費指數(BCI)下跌181點，收作2994點，跌幅5.7%；其平均日租金為每艘27156美元，減少1635美元。 巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌39點，收作1685點，跌幅2.3%，其平均日租金為每艘15166美元，減少349美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲9點，收作1092點，漲幅0.8%。(編輯：王聖為)(商品行情網)
陳怡君助理費案遭判刑仍登記初選 赴廉政會說明：不想說出脫黨參選
民進黨直轄市議員初選今天（4日）起開放領表登記，台北市議員陳怡君因涉助理費案，一審遭判處7年10月徒刑，仍於今天現身完成登記程序，引發關注。由於民進黨廉政會今晚將召開會議
不滿醉男叫囂持砍柴刀刺胸入15公分 惡男遭判刑13年半
台中周姓男子到龍井區友人家聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，竟持砍柴刀狠刺陳胸口，深入15公分，一刀斃命，陳的母親路過發現倒地血泊者是兒子，嚇得報警、但送醫不治。台中地院國民法庭密集審理3天，今（4）日審理終結宣判，認為周男只因情緒失控，一刀致人於死地，未與家屬和解，依殺人罪判周男13年6月，可上訴。