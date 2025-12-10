輝達H200晶片銷中國25%分潤台灣付款？資深分析師全說了

【記者呂承哲／綜合報導】美國總統川普（Donald Trump）聲稱，已經放行輝達（Nvidia）Hopper H200 AI晶片出貨中國市場，更有外媒揭露，H200晶片將送至美國進行特殊安全審查通過後，才能出貨中國，其中，美國政府將以「進口稅」25%費用，向晶片製造地台灣徵收，引發市場熱烈討論。對此，資深半導體分析師陸行之指出，25%的關稅影響可能沒想像大，而且這筆25%關稅實際上將由輝達另外支付。

陸行之在Substack平台發文指出，川普已經授權Nvidia 向中國的「核准客戶」，出售H200 AI晶片，條件是美國政府將從這些銷售收入中獲得25%分成，「我們認為主要是Nvidia 將另外付購買價格的25%給美國政府作為出口關鍵產品抽成稅」。至於出貨

流程， 晶片將從台灣的製造地點運往美國，由商務部工業與安全局進行檢查以進行安全審查，然後再運送給中國的客戶。此外，川普表示，英特爾、AMD等其他美國晶片製造商也將適用相同的政策。

川普表示，此舉旨在「保護國家安全，創造美國就業機會，並保持美國在 AI 領域的領先地位」。陸行之認為，H200 晶片的功能比先前為遵守美國限制而客製化的 H20 晶片更強大，但仍不如 Nvidia 最先進的 Blackwell 或 Vera Rubin 系列晶片（這些不在本次交易範圍內）。

陸行之指出，Nvidia 對此決定表示歡迎，認為這在支持美國就業和製造業與維持對高端技術的監督之間達成了「周到的平衡」。

此外，《華爾街日報》引述知情人士報導，美國政府要在台灣製造晶片後送往美國進行特殊安全審查，之後再出貨中國，主要是安撫國內對華鷹派，也考量美國在徵收出口稅可能會有違憲疑慮，才會以進口關稅的方式向製造地台灣收取。至於該如何進行安全審查並未詳述，同時也顯見美國仍高度依賴台灣的晶片供應鏈。

與此同時，《金融時報》也引述知情人士報導，中國可能會以「申請許可制」限制中國企業取得H200晶片，以保護由華為等中國本土半導體產業發展。

