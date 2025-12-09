輝達H200晶片銷中25%收益歸美 路透：恐向晶片製造地徵收

美中科技攻防戰再有變動，美國總統川普宣布開綠燈，將允許輝達向中國出口H200晶片。

川普在社群平台發文表示，他已經告知中國國家主席習近平，美國將在符合國家安全條件下，允許輝達向中國經批准客戶出口H200產品，而25%的收益將支付給美國。

而根據路透社報導，25%費用不排除以「進口稅」方式向「晶片製造地」徵收，這些晶片先送往美國進行安全審查，之後才能出口中國。

中經院第二研究所副研究員戴志言分析，「（報載）美國要再管制，再出口去一次，其實那個完全不符合國際貿易的常識，因為第一個你進美國之後，美國多課的這25%關稅，究竟用什麼方式回到美國國庫，只是徒增物流跟運輸的這種風險而已，難道輝達不能在這售價上面，直接提出來，我就銷往中國的這個晶片，數量有幾顆、單價有多少。」

比對先前出口到中國的輝達H20晶片，是為了配合法令設計的降規版本，H200晶片是目前全球最強Hopper架構的AI GPU，外界預估效能相差6倍。不過相對來說，效能還是不及下一代全新架構的Blackwell晶片，外界關注中方是否買帳。

知識力科技執行長曲建仲指出，「美國政府即使開放了，接下來還要觀察中國大陸的政府目前的態度，才能夠決定對台灣的供應商，有帶來多大的這個效益。」

輝達晶片銷往中國利多消息，並未帶動台股走揚，終場大盤收跌，收在2萬8182點，台積電也收低1480元下跌15元。不過，AI商機維持強勁，財政部公布11月出口金額640.5億美元，連續25個月開紅盤，今（2025）年已第3度超車南韓，累計前11月出口額已達5784.9億美元，提前改寫全年紀錄。