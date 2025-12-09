輝達H200晶片銷陸抽成25% 白宮官員：台灣出口時徵收關稅

美國表示，賣給中國大陸的輝達H200晶片組，在台灣生產好，準備運往美國的時候，就會以關稅的方式，加上25%關稅，做為美國的抽成。

美國總統川普，8日宣佈允許輝達把H200晶片組，出口給中國大陸，但美國政府會對每個晶片組，都抽成25%。白宮官員透露，這筆25%的費用，將透過關稅形式徵收。

據路透社報導，一名白宮官員表示，25%的抽成費用，將會在H200晶片於台灣製造之後，運往美國之時，以進口稅形式收取，而這些晶片再從美國出口到中國之前，會經過美國官員的安全審查。

對於川普最新宣布，允許輝達H200晶片銷往大陸的決定，輝達發言人在聲明中表示，輝達高度讚揚川普總統促進美國晶片的產業競爭，以支持美國高薪工作和製造業的決定。聲明強調，把H200晶片提供給經過商務部審查的商業客戶，就會達到對美國有利的「周全平衡」。