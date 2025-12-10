輝達H200晶片銷陸 華爾街日報：由台積電生產送美國安審查

華爾街日報指出，輝達H200晶片主要將由台積電生產，再運往美國，除了徵收25%的進口規費，還要在美國進行特別國安審查。（圖：取自台積電網站）

美國總統川普政府同意人工智慧（AI）晶片龍頭輝達向中國大陸出口H200晶片，華爾街日報報導披露，輝達H200晶片主要將由台積電生產，再運往美國，除了徵收25%的進口規費，還要在美國進行特別國安審查。

根據華爾街日報報導，川普政府官員日前透露，輝達晶片外銷中國大陸之前，將在美國進行特別安全審查。熟悉內情人士表示，H200人工智慧晶片主要在台灣生產，但得送往美國進行國安審查才會運往中國大陸。

專家指出，H200晶片複雜的供應鏈運輸程序與非一般的國安審查，凸顯美方這項極少見的安排。美國政府將獲得銷售額25%的收入，但面對法律限制，將H200晶片賣給中國大陸仍得避免涉及出口稅，美國憲法禁止政府徵收出口稅。學者強調，特殊安排的相關利益不在於涉事國家，而是輝達。

支持對陸晶片輸出管制的分析師認為，大規模向中國大陸輸出H200晶片可能削弱美國AI運算力的優勢。但包括AI沙皇塞克斯等官員與輝達執行長黃仁勳都宣稱，全球都低估中國大陸晶片業能力已快速提升，輝達必須在中國大陸市場與華為等公司競爭。

黃仁勳上週在華府會晤川普與國會議員時說，面對中國大陸，美國不能放棄整個市場。但分析師警告，輸陸晶片數量與出售對象都不清楚情況下，難以判定對國家安全的影響。川普8日宣布同意H200晶片出口中國時聲稱，只有核可買家才能取得晶片。

美國國會議員關切輸陸晶片最終可能提升中國大陸軍力，威脅美國安全，但黃仁勳指稱，中國大陸軍方考量自身國安，不會使用美製晶片。專家研判，H200將由台積電生產再運往美國進行國安審查，美國政府屆時將徵收25%進口關稅，以避免造成出口關稅的疑慮，外界仍不清楚國安審查的細節。