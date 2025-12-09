輝達H200獲准銷陸傳中國反制、分潤台積買單? 陸行之：影響沒想像中大

台積電台南廠logo。路透社



川普放行輝達（Nvidia）向中國出口AI晶片H200，但市場傳出，北京考慮祭出限制措施，以推動本土半導體產業，疑似反制川普政策，且25%分潤金將由台灣買單。知名半導體分析師陸行之表示，H200賣中國的25%關稅影響可能沒想像這麼大，且25%關稅是輝達將另外支付，作為出口關鍵產品抽成稅，這項授權也適用於英特爾和AMD其他晶片製造商。

輝達雖獲准以加價25%方式向中方經批准客戶出售H200晶片，但外電消息指出，北京方面傳出考量限制取得，以保護國產半導體產業，使需求能見度存變數，削弱利多效應。雖出口鬆綁有望挹注營收，由於政策與審批仍具不確定性，輝達股價9日收跌0.31%，成為短線評價上限與市場情緒的重要觀察點。

陸行之分析，H200 晶片這項授權的條件是美國政府將從這些銷售收入中獲得 25% 的分成。主要是輝達將另外付購買價格的25%給美國政府，作為出口關鍵產品抽成稅。

以出貨流程來看，晶片將從台灣的製造地點運往美國，由商務部工業與安全局進行檢查以進行安全審查，然後再運送給中國的客戶。

且此授權也適用於其他晶片製造商，包括：英特爾和超微等其他美國晶片製造商也將適用相同的政策。

從晶片差異角度來看，H200 晶片的功能比先前為遵守美國限制而客製化的 H20 晶片更強大，但仍不如輝達最先進的 Blackwell 或 Vera Rubin 系列晶片（這些不在本次交易範圍內）。

