輝達H200能解禁？ 黃仁勳「看迷因」開會吐苦水
美國 / 綜合報導
美國對中國的晶片出口管制，可能又出現變數。彭博社報導，川普政府正在討論，要不要開放輝達把H200晶片賣到中國。如果真的解禁，「AI教父」黃仁勳就能如願以償地重返中國市場。
肩上扛著地球，上面寫著全美國的經濟，背景則是美股指標性個股，網友用迷因，形容輝達財報，絕對是「全村的希望」，但是對「AI教父」黃仁勳來說，得背負全世界的期待，壓力可能真的山大，輝達執行長黃仁勳(11.19)說：「事實上能用來驅動，革命性代理式AI的資源，遠比你以為的要少，而且每一分削減都有正當理由。」
流傳在社群上的哏圖，黃仁勳本人似乎也都有看，外媒報導，在公司內部會議上，黃仁勳說網路上的迷因，都在講輝達「撐住整個地球」，其實這也不是完全不對，但是市場並沒有真正欣賞，他們讓人難以置信的季度表現，如果輝達交出一份爛財報，就會被視為AI泡沫化的證據，可是交出一份好財報，就變成在助長AI泡沫，不管怎麼做都不對。
輝達執行長黃仁勳(11.18)說：「現在透過我們三方合作(與微軟及Anthropic)，我們將能把AI和CLAUDE帶到每間企業，帶到全世界各行各業，這真是讓人非常興奮的時刻。」黃仁勳不斷砸錢循環投資，畢竟賣瓜的自然會說瓜甜，要用具體行動反駁AI泡沫。
彭博社最新報導，川普政府正在討論，是否開放輝達，把H200晶片賣到中國，如果美國真的解禁，對中國市場心心念念的黃仁勳，想必有機會讓營收獲利再上層樓，半導體專家曲建仲說：「H200畢竟已經是兩年前的產品了，(解禁)主要一方面也可以讓輝達的業績更好，其次的是明年好像川普要拜訪中國大陸，(解禁也是)在拜訪前釋出善意。」
紐約時報形容，輝達晶片，已經是美國的談判籌碼，該怎麼做才能在政界和商界，兩邊都如魚得水，依然是黃仁勳的重要試煉。
