輝達H200解禁在即？中國傳「有條件」同意採購晶片，阿里巴巴、騰訊一次搶訂40萬顆

在美中科技角力的背景下，輝達（Nvidia）再次迎來重大轉折。彭博引述知情人士消息，稱中國監管機構已私下通知國內科技巨頭，包含阿里巴巴集團與騰訊等企業，「可以開始籌備」輝達H200特供版AI晶片的採購訂單申請作業，此舉似乎也顯示，北京有意開綠燈讓步、批准進口這款對人工智慧（AI）產業鏈至關重要的關鍵零件。

知情人士透露，監管機構近期已原則上同意，讓阿里巴巴、騰訊及字節跳動等大型科技公司，進入採購下一階段。目前這些公司已獲准，針對其需求量等具體細節展開討論。而在獲得樂觀前景訊號後，阿里巴巴與字節跳動私下表示，兩家公司各自計畫採購「超過20萬顆」H200晶片，以應對來自OpenAI等美國對手的競爭壓力。

此消息傳出後，輝達盤前股價上漲2.3%，台積電ADR亦隨之增長1.3%。

只不過，儘管北京放寬對H200的進口限制，但這個開綠燈背後，企業還是得付出「代價」。知情人士指出，北京將鼓勵（甚至可能強制）這些企業，在採購輝達晶片同時，也必須購買一定比例的國產晶片，這反映出北京在提升AI算力與維持技術自主之間的艱難平衡。

目前中國政府已準備投入，總額高達700億美元（約新台幣2兆2112億元） 的激勵措施，來扶持本土半導體產業加速擴張升級。

輝達執行長黃仁勳出席APEC論壇，向現場眾多企業執行長發表演說。（美聯社）

對於輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）而言，這個變化標誌著、該品牌終於重返全球最大半導體市場。黃仁勳曾預測，單是中國的AI晶片市場，可能在未來幾年內、替輝達創造至少500億美元（約新台幣1兆5794億元）營收。

然而，北京解禁H200勢必對中國本土晶片商，像是華為（Huawei）與寒武紀（Cambricon）造成一定程度壓力。畢竟之前在輝達缺席期間，這些廠商因在地化需求而蓬勃發展，假使輝達強勢回歸中國市場，這些本土廠商就必須設法在效能與價格上，找到更具競爭力優勢。

「上一代」產品還是很香？

值得注意的是，H200晶片之所以被川普（Donald Trump）政府獲准出口中國，主要是其使用的技術，已經被視為「較舊世代」的產品，因此華府在國家安全評估下才允許其出口，同時嚴格限制頂尖製程晶片的流向。

輝達H200晶片傳出即將獲准進入中國市場。（AI製圖）

儘管北京尚未正式公開批准進口，但市場預期、綠燈最快將於本季內亮起。不過雖開放民間企業採購，可這些輝達晶片，依舊被禁止用於敏感政府機構與關鍵基礎設施上。

