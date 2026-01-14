輝達H200解禁賣中國 傳北京設「特殊情況」限制採購

AI晶片龍頭輝達與中國國旗。路透社



美國政府週二（1/13）正式批准輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國，但外媒透露，中國政府本週告知部分科技公司，僅在「特殊情況」才會批准採購該AI晶片，顯示北京當局對全面開放市場仍持謹慎態度。

美國科技新聞網站The Information引述兩名知情人士披露上述消息，所謂「特殊情況」包含大學研究用途等。

報導稱，中國政府發布「刻意模糊」的指令，要求部分科技公司僅在「必要」時採購H200晶片，但未明確界定「必要」的具體標準。

報導指出，中國政府計劃與更多公司舉行會議，傳達上述採購指令，但目前尚不清楚這些會議是否會提供任何新的指導方針。

輝達半導體產品隊運作最先進的AI應用及資料中心至關重要。The Information上週報導，中國已要求部分企業暫停訂購H200晶片，旨在優先扶持本土企業在AI領域的競爭。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應路透社表示：「從原則上講，確保經貿、科技合作順利發展，符合中美雙方共同利益。」輝達則未回應評論請求。

美國總統川普（Donald Trump）上月宣布，將允許H200晶片銷往中國，並向輝達收取25%收益分成。此舉引發美國政壇對中鷹派人士的抨擊，他們擔憂晶片將強化北京的軍事實力，並侵蝕美國在AI領域的優勢。

美國聯邦政府週二發布聯邦公告，正式批准H200晶片銷往中國，但中國客戶必須證明具備「充分的安全程序」，且不得將晶片用於軍事用途。

