輝達H200解禁賣中國 傳北京設「特殊情況」限制採購
美國政府週二（1/13）正式批准輝達（Nvidia）H200晶片銷往中國，但外媒透露，中國政府本週告知部分科技公司，僅在「特殊情況」才會批准採購該AI晶片，顯示北京當局對全面開放市場仍持謹慎態度。
美國科技新聞網站The Information引述兩名知情人士披露上述消息，所謂「特殊情況」包含大學研究用途等。
報導稱，中國政府發布「刻意模糊」的指令，要求部分科技公司僅在「必要」時採購H200晶片，但未明確界定「必要」的具體標準。
報導指出，中國政府計劃與更多公司舉行會議，傳達上述採購指令，但目前尚不清楚這些會議是否會提供任何新的指導方針。
輝達半導體產品隊運作最先進的AI應用及資料中心至關重要。The Information上週報導，中國已要求部分企業暫停訂購H200晶片，旨在優先扶持本土企業在AI領域的競爭。
中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應路透社表示：「從原則上講，確保經貿、科技合作順利發展，符合中美雙方共同利益。」輝達則未回應評論請求。
美國總統川普（Donald Trump）上月宣布，將允許H200晶片銷往中國，並向輝達收取25%收益分成。此舉引發美國政壇對中鷹派人士的抨擊，他們擔憂晶片將強化北京的軍事實力，並侵蝕美國在AI領域的優勢。
美國聯邦政府週二發布聯邦公告，正式批准H200晶片銷往中國，但中國客戶必須證明具備「充分的安全程序」，且不得將晶片用於軍事用途。
更多太報報導
川普開綠燈！美正式放行輝達H200賣中國
傳要求中國客戶全額預付H200晶片 輝達說話了
彭博：北京最快本季就會批准進口輝達H200 AI晶片
其他人也在看
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 123
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 198
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 190
黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台
民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治評論員吳靜怡也猜測，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 214
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 99
鄉民監察院／民進黨高雄初選民調出爐！賴瑞隆險勝邱議瑩不到1% 葉元之直喊怪：為何數字這麼接近
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導民進黨昨日晚間進行高雄市長初選民調，並在今（13）日中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 55
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 19 小時前 ・ 15
民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
2026北市選戰布局！王世堅點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤比他強。黃暐瀚統計吳怡農、沈伯洋、苗博雅等9人名冊，直言卓榮泰參選「不可能」，並曝光民進黨40%防線的兩守兩攻戰略。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 30
貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂
[NOWnews今日新聞]伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
黃國昌閃電訪美！ 她分析背後目的：「向美傳遞訊號」藍白正互相拆台
民眾黨主席黃國昌昨（11）日閃電出訪美國首府華盛頓，稱要聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，名嘴吳靜怡今天分析，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 1 天前 ・ 11
正面看「鄭習會」 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民｜#鏡新聞
台北市長蔣萬安，日前接受平面媒體專訪，除了談論目前國會朝野對立問題，也重申自己是台灣人，也是中華民國國民的立場。而面對未來國民黨主席鄭麗文，可能會到北京參加鄭習會，蔣萬安表示兩岸如果能夠交流、對話，他會正面看待，不過陸委會發言人梁文傑提醒，政治人物應該要瞭解到捍衛中華民國的必要性。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
黃國昌訪美喊談關稅！美媒先曝「調整至15%」 她酸：原來是被叫去當面講清楚？
有外媒報導指出，美國川普政府與台灣之間的貿易談判已接近完成，美方擬將台灣輸美產品的關稅稅率，調整至15%，而先前民眾黨主席黃國昌才稱要赴美談關稅，對此，名嘴吳靜怡今（13）日酸，｢原來黃國昌是被美國叫去當面講清楚｣？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
「扶龍王」出馬！王世堅改編《沒出息》 力挺陳亭妃喊「我信賴不信邪」
民進黨台南市長初選11日進入最後超級星期天決戰，參選人立委陳亭妃完成37區鐵馬行動拜票，立委王世堅南下力挺，喊出「我信賴、不信邪」口號，呼籲台南鄉親為陳亭妃顧電話；另一參選人立委林俊憲則在台南市長黃偉哲及多位立委陪同下掃街造勢，展現「台南隊」團結氣勢。初選民調將於12日至14日展開。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
李四川、劉和然走協調？ 鄭麗文：非常順暢、藍白會合｜#鏡新聞
2026新北市長選戰，國民黨包括新北副市長劉和然以及台北副市長李四川，都曾表態要參選，但黨中央卻遲遲未開始布局。傳出黨內有共識：不辦初選，走協調，今天(1/13)黨主席鄭麗文表示，目前黨內協調非常順利，希望能在農曆年前完成提名作業，針對藍白合的部分，鄭麗文也說，一定會合。鏡新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言