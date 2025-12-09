輝達H200解禁 學者：在國安與產業利益重塑新平衡

美國開放輝達H200晶片出口中國，並且需要向美國提交25%收益。學者分析，美國以維持國家安全為前提，也正向回應科技業者的訴求，在管控出口與產業利益之間尋找新的平衡點，以確保在AI競賽中維持優勢。

美國總統川普宣布，在維持國家安全的前提下，允許輝達(Nvidia)向中國出口H200晶片，輝達必須將25%收益上交美國，輝達旗下Blackwell以及Rubin晶片則不在這次協議中；商務部正在敲定細節，同樣的原則也將適用於AMD、英特爾和其他「偉大的」美國公司。

廣告 廣告

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，美國正式放行H200，意味華府針對AI晶片出口管制出現新的調整訊號，一方面維持國家安全立場，另一方面也回應美國科技業者的商業需求。可見美國正試圖在安全管控與科技產業競爭力之間取得更精準的平衡，以確保在AI競賽中維持長期優勢。

劉佩真進一步指出，這次獲准出口的H200屬於相對低性能的版本，不及Blackwell等高規平台，以確保美、中之間仍維持技術差距。她說：『(原音)這次獲准出口H200的性能還是不如原先在輝達要推出Blackwell的一個平台B30A的降規版晶片，代表說美國軍方或是盟友所使用的最新的、或者是沒有限制的這些旗艦晶片，還是跟中方能夠保持清晰可控的技術鴻溝。』

她分析，儘管中國近年推動「自主可控」，要求雲端服務商採用本土晶片，但是就實際效能與軟體生態而言，輝達仍具明顯優勢。因此，只要H200可以出口到中國，中國企業在追求高效能運算時，仍會優先選擇成熟度較高、性能較佳的美製晶片。

劉佩真指出，中國本土晶片近年以華為昇騰系列為主力，運算能力已明顯提升。她認為中國勢必持續推動晶片國產化，以逐步降低對美國技術的依賴，減少受到出口管制的風險。(編輯：許嘉芫)