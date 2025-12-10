輝達H200賣中向台徵25%？美媒曝為避出口稅

▲美國總統川普批准輝達向中國出口H200 AI晶片。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中25%營收將支付給美國。有白宮官員透露，這筆25%抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台灣徵收。美媒指出，這是川普政府為了規避法律禁止課徵出口稅而找出的替代辦法。

根據華爾街日報報導，美國政府官員表示，輝達被允許出口到中國的人工智慧晶片，在出口前將於美國接受特殊的安全審查。這不尋常的措施凸顯了川普政府在允許這批具爭議性的銷售後，面臨的國安壓力。

有知情人士透露，作為交易的一部分，輝達H200 AI晶片主要會在台灣製造，之後會先運往美國接受國安審查，再出口到中國。

專家表示，這種複雜的供應鏈流程和不同尋常的晶片安全審查，凸顯了這項協議的史無前例。美國預計可從銷售額中取得25%的分潤，但如何在不形成「出口稅」的情況下設計架構，成為一大法律挑戰；他們指出，美國憲法禁止政府徵收出口稅，這可能也是安排如此特殊流程的原因之一。

一些分析人士認為，輝達此舉是以獲利為優先，將國安考量置於次要位置。曾於拜登政府負責出口管制、現任美國外交關係協會 (CFR) 中國與科技資深研究員麥奎爾（Chris McGuire）表示，大量出售H200晶片可能削弱美國在AI計算能力上的優勢。

不過川普政府官員則持不同看法。白宮 AI 事務主管薩克斯 (David Sacks) 與輝達執行長黃仁勳均表示，中國本土晶片業者成長加速，輝達若退出中國市場，將讓華為等競爭者取得更大領域。黃仁勳日前表示，不應該將整個市場拱手讓給中國。

分析人士指出，若不清楚晶片出口數量及買家名單，就難以判斷其對國安的影響。目前出口許可尚未完全敲定，細節仍可能發生變化。

川普宣佈協議時表示，只有經批准的買家才能取得AI晶片，但過去的走私與轉運案例顯示，要完全落實限制執行並不容易。就在同一天，美國司法部宣布，已起訴兩名商人，指控其走私包括H200在內、受到出口管制的輝達晶片至中國及其他國家。

德州南區聯邦檢察官Nicholas Ganjei認為，「控制這些晶片的國家，將控制AI技術；控制AI技術的國家，將控制未來。」輝達則表示，並不存在大規模走私其晶片的情況。

數名美國議員擔憂，這些晶片最終可能被中國軍方使用，直接威脅美國國安。對此，黃仁勳予以駁斥，表示北京軍方基於自身安全疑慮，不會使用美國晶片。

今年以來，輝達持續試圖安撫如國務卿盧比歐（Marco Rubio）等國安強硬派，以重啟其中國業務。其他輝達晶片曾被提議出口中國，其中一項15%分潤的協議最後並未生效。

讓政府從銷售中抽取金額，也帶來另一挑戰，也就是如何以合法方式設計架構。輝達的H200晶片大部分會由台積電在台灣生產，這對許多晶片公司來說都是標準模式。接著，晶片會先從台灣運至美國，讓政府有機會將這25%的抽成分類為進口稅或關稅，而非出口稅。

家指出，在沒有更多細節下，能對晶片本身進行多「實質」的安全審查仍不明確。官員們未提供審查流程的具體細節。這項安排同時凸顯，美國在部分科技產品上仍依賴台灣及其他國家。

