輝達H200遭陸海關封殺 傳供應鏈緊急全面停產

輝達（Nvidia）H200晶片的零件供應商已暫停生產，原因是大陸海關官員阻止這款新獲批准的AI處理器進入大陸。《金融時報》16日引述兩名知情人士報導指出，供應商原本日夜趕工準備最快於3月出貨，但現已全面暫停產線。

大陸海關阻止輝達H200晶片進入大陸。 （圖／《路透社》）

《路透社》17日報導，輝達原本預期將獲得來自大陸客戶超過100萬顆晶片的訂單，供應商也為此全天候運作以準備出貨。然而大陸海關當局本週告知報關代理，輝達H200晶片不得進入大陸境內。

消息人士透露，大陸政府官員還召集國內科技企業，警告它們除非必要否則不要購買這些晶片。這些因事件敏感性而要求匿名的消息來源表示，當局並未說明下達指令的原因，也未表明這是正式禁令或臨時措施。

H200是輝達第二強大的AI晶片，已成為當前中美關係的重大爆點之一。儘管大陸企業對此需求強勁，但目前尚不清楚北京是否打算全面禁止進口以扶植國內晶片企業，或者仍在考慮限制措施，抑或將此作為與華盛頓談判的籌碼。

《路透社》無法立即證實《金融時報》的報導內容。輝達在非正常營業時間未立即回應置評請求。

