輝達H200重返中國？傳原則同意大廠談需求量

[NOWnews今日新聞] 中國AI大客戶「回頭下單輝達」的訊號愈來愈明確。根據彭博報導，引述知情人士指出，中國監管單位已對阿里巴巴、騰訊、字節跳動等大廠給出「原則同意」，允許進入採購輝達H200 AI晶片的下一步準備作業，企業接下來可開始談實際需求量等細節；這也被市場解讀為，北京距離正式放行H200進口可能只差臨門一腳。

報導提到，監管端的態度是「可談、但有條件」。北京可能會要求相關企業在採購H200的同時，也要搭配一定比例的中國國產晶片作為交換條件，但目前尚未訂出明確數字。由於中國的AI算力需求主要集中在大型雲端業者，這波審批推進也被視為優先滿足阿里、騰訊等業者的擴產需求。

中國買家先前在H200不確定性仍高的情況下面臨兩難，若不使用更高的非官方價格搶貨，就是改用效能較弱的本土替代方案，甚至有傳言指出，搭載8顆H200的伺服器報價較官方價高出約5成。

若H200能順利恢復較正常的進口流程，對輝達而言等於在全球最大半導體戰場之一重新打開缺口，對供應鏈與美股半導體族群來說，也容易被視為風險下降、需求回流的正向訊號。

