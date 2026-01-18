輝達H200銷中卡關 晶片角力戰「這檔」恐受影響

輝達AI晶片H200遭海關阻擋進入中國市場。（示意圖／翻攝自unsplash）

根據英國媒體報導，輝達（NVIDIA）新獲批准的人工智慧晶片H200遭中國海關官員阻擋進入中國市場，該款晶片的印刷電路板等零組件供應商目前已暫停生產作業。

輝達原先預估來自中國客戶的訂單量將超過100萬顆，為了達成最快於3月開始出貨的目標，近期供應鏈夥伴處於全天候趕工狀態。然而中國海關已告知報關業者，輝達H200晶片目前不被允許進入中國。

AI晶片再陷角力戰，台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等供應鏈有望承接更多訂單，如今再因大陸官方卡關受阻。

對於市場而言，恐面臨題材面的風險。微星（2377）屬H200題材中，最容易率先反映市場情緒的個股。近期聚焦在終端產品，推展在推論端AI的全產品線系列，為今年將逐步加溫的AI運算系統裝置相關業務添動能。

微星目前仍在均線附近盤整震盪，觀察多空趨勢線，綠柱狀體逐步減少，空方趨勢有稍減消除，整體趨勢仍多空未明，持續觀察。

