輝達H200銷中國獲川普政府正式批准 設檢測關卡 禁轉軍用

美國川普政府13日正式批准輝達（Nvidia）出售 H200 晶片給中國，但輝達須證明美國境內 H200 供應充足，而中國客戶則須提出「足夠的安全措施」，且不得將這些晶片用於軍事用途。不過，美國科技新聞媒體 The Information 引述兩名知情人士的話報導，中國政府本周告知部分科技公司，只有在特殊情況下，才會批准採購輝達 H200 晶片，例如用於大學研究。

美國川普政府13日正式批准輝達（Nvidia）出售H200晶片給中國，並將檢測關卡，嚴禁將這些晶片轉用於軍事用途。（示意圖／Getty Images）

華府對中國鷹派在對高階晶片銷售中國的問題上仍存高度疑慮，但川普政府的這項決策和新規定預料將推動 H200 的出貨。



路透社報導，依據相關規範，這些晶片在出貨給中國之前，必須交由第三方檢測實驗室審查人工智慧（AI）效能，且銷往中國的晶片總量，不得超過美國客戶採購總額的50%。輝達還必須證明美國境內 H200 供應充足。另外，中國客戶必須提出「足夠的安全措施」，並嚴禁將這些晶片用於軍事用途。



輝達與中國駐美大使館均未立即回應路透社對新聞內容的置評要求。



美國總統川普上個月宣布允許輝達向中國出口 H200 晶片，但附帶條件是其中25%營收將上繳美國。這項決策遭到美國跨黨派對中國鷹派強烈抨擊，擔心這些晶片將大幅助長北京軍事實力，並削弱美國在 AI 領域的優勢。這類疑慮曾促使拜登（Joe Biden）政府禁止對中銷售先進 AI 晶片。

然而，川普政府在 AI 與加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）領導下，主張將先進 AI 晶片出口給中國，反而能挫敗華為等受制裁中企研發自有晶片的動力，使其不致投入更多資源追趕輝達與超微（AMD）的領先設計。



川普上月宣布晶片銷售時曾表示，出口至中國必須「在確保國家安全」的條件下進行。不過，外界對於政府是否能在實務上落實相關監管限制，以及北京是否會允許這些晶片在國內銷售，仍存有疑問。

輝達的半導體在運行最先進人工智慧（AI）應用與資料中心扮演重要角色。路透社報導，北京對於是否全面開放輝達（Nvidia）進入中國市場仍持審慎態度。報導還指出，中國政府發布一項「刻意模糊」的指示，要求部分科技公司僅在「必要時」才可購買輝達晶片，但未具體說明何謂「必要」。

美國科技新聞媒體 The Information 在13日引述兩名知情人士的話報導，中國政府本周告知部分科技公司，只有在特殊情況下，才會批准他們採購輝達 H200 晶片，例如用於大學研究。

The Information 在上周也曾經報導，中國已要求部分企業暫停訂購輝達 H200 晶片，以便在AI競賽中，優先扶植本土企業。

近年來，輝達夾在華府與北京之間，美國正考慮對最先進技術祭出更嚴格的出口管制，而中國則試圖強化本土 AI 實力，並敦促國內企業減少對外國科技的依賴。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應上述報導時表示：「原則上，確保經濟、貿易與科技合作順利發展，符合中美雙方的共同利益。」

輝達並未回應路透社的置評要求。

路透社報導還指出，中國政府計畫與更多企業召開進一步會議，以傳達相關指示，但目前尚不清楚是否將在會議中提供任何新的指引。

（責任主編：莊儱宇）