輝達H200銷中國，美政府分潤25%由台廠買單？專家示警：僅台積電有望倖免

​美國總統川普宣布將開放輝達把AI晶片H200銷往中國，不過作為條件，25%銷售額得上繳美國政府，而據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取，引發外界關注。對此，台經院產經資料庫總監劉佩真受訪表示，若此事成真，除了台積電在先進製程有領先全球的地位，能夠轉嫁相關成本，其餘替代性高的台廠恐難倖免。

美國總統川普在社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中25%的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。

根據路透社報導，值得注意的是，一名白宮官員透露，這筆上繳美國政府的25%費用將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。這些晶片會先送往美國進行安全審查，之後才能出口中國。

對此，劉佩真接受《Yahoo股市》採訪表示，放行H200出口中國，顯示白宮針對晶片管制出現重大的轉向，從全面性防堵轉向利益收割，不僅代表黃仁勳遊說成功，也代表AI產業供應鏈將對中國本土有深遠影響，也顯示美國政府試圖在商業利益與國家安全尋求平衡點。

針對市場傳出分潤25%要由台廠業者分擔，劉佩真分析，台積電在先進製程方面擁有近乎全球獨家的地位，所以這部分還是可望進行轉嫁，不過在其他AI供應鏈若具有替代性的業者，恐怕會造成一定的負擔，因此後續發展到底如何仍需進行觀察。

